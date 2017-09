Алексей Иванович: «Я делаю рок-н-ролл»

Новая осень – новые рок-афиши. О качественной музыке, музыкальных сюрпризах и открытиях нового сезона мы поговорили с продюсером Алексеем Ивановичем, не устающим удивлять и радовать своих земляков.

– Алексей, на афишах предстоящих концертов появилось лого ROCK YOU! Что это? Кто будет нас «качать»?

– Мы подготовили цикл концертов нового сезона вплоть до следующего лета. Все концерты будут проходить только в ресторане «Парадиз», и в них будут участвовать лучшие местные группы – «Внутри Звука», Floyd UA, Stormbringer, Don Blues Band и другие. А также лучшие киевские коллективы, которые хорошо известны в Кропивницком, как, например, RazamaNAZ или The Stingears. Будут и новые для кировоградцев группы, шикарно играющие классик-рок.

То есть ROCK YOU! – это и неформальное творческое объединение, которое возглавляю я, и одновременно – девиз, и ностальгия по хорошим кировоградским рок-временам, когда молодежный центр досуга ROCK YOU! проводил незабываемые концерты в больших залах нашего города. В «Парадизе» начиная с 29 сентября с выступления группы The Stingears, концерты будут каждую пятницу.

– Концерты в нашем городе проходят и на других площадках. Не будет ли борьбы за зрителя? Почему надо предпочесть «Парадиз»?

– У нас есть ряд преимуществ. Самое главное – это качество. Качество материала, исполнителей, качество звука в зале и, конечно, качество зрителя. Я ориентируюсь на искушенных меломанов и достойную публику.

При принятии решения, сотрудничать ли с коллективом, я в первую очередь обращаю внимание на качество. Даже если это авторский материал, как у группы «Внутри Звука». Меня в них привлекает то, что это тот же классик-рок. Или, если мы говорим о группе RazamaNAZ, то их качество европейского уровня – главная причина того, почему эта группа существует и с успехом гастролирует.

Кстати, о RazamaNAZ. У нас, к сожалению, сорвались летние гастроли по Финляндии и Эстонии, но уже на руках билеты в Швецию в этом ноябре. Группа отправляется в круиз «Рок в море», где она вновь выступит вместе с Дэном Маккафферти (уже в который раз). В этом же рок-круизе будет много известных групп со всей Европы. Мое кредо – группы такого уровня, как RazamaNAZ. Все надо делать хорошо, плохо оно и само получится…

– А разве понятие качества музыки не субъективно? Вкусы ведь, как известно, у всех разные.

– О вкусах я спорить не стану, есть же в нашем городе и поклонники Любы Успенской, но с таким – не ко мне. А качество – это в первую очередь профессионализм музыкантов. Во-первых – в трибьют-группе вокал обязательно должен быть похож на оригинал, чего, как показывает печальный украинский опыт, достичь могут немногие. Плюс – нужно уметь играть на гитарах, а не создавать «шум мимо нот и ритма». Нужно уметь петь рок-н-ролл. Нам генетически гораздо проще петь ресторанный «блатняк», шансон или то, что принято называть традиционной украинской эстрадой 60-х годов в духе Ротару, Тараса Петриненко или даже «Океана Эльзы».

Но рок-н-ролл – это особое чувство, это другой ритм, не наш. Он у нас не очень популярен, поэтому иногда на хороших концертах бывает не слишком много зрителей. Но концерт, драйв – это лучше, чем самая идеальная запись, которую ты слушаешь в наушниках. Поэтому я делаю рок-н-ролл, создаю эти группы, популяризирую их, чтобы они приносили радость мне, себе и зрителям.

– Что нового и хорошего у ваших групп?

– У нас есть супергруппа ROCK YOU!, состоящая из музыкантов, проживающих в пяти городах Украины. Группа уже отметила свою первую годовщину. За этот период она дала одиннадцать концертов, хотя планы были скромнее. Ребята выступали в Киеве, Черкассах, Александрии. К сожалению, не доехали до Кропивницкого: по субъективным, местным, причинам запланированный концерт был отменен. А все остальные прошли с большим успехом. Эта группа состоялась, у нее хорошее будущее.

В этом году у нас родился еще один интересный и неожиданный проект – трибьют-группа AC/DC, которая называется BIG GUN. В ее состав вошли все четыре музыканта группы RazamaNAZ плюс еще один гитарист.

С 2011-го по конец 2013-го я был украинским менеджером российской трибьют-группы Easy Dizzy. По политическим причинам они у нас сейчас не бывают, а AC/DC остается самой популярной рок-группой в мире, и в их музыке есть потребность. Группы, которые пытались заполнить эту нишу в Украине, однозначно низкого качества. Это клоунада, шоу двойников, но никак не трибьют-группа, где должны быть профессиональные музыканты, а не ресторанные лабухи, и солист для начала знал бы английский язык, а не кукарекал незнакомые слова на птичьем наречии.

Роман Сорокин, шикарно поющий песни Nazareth, долго уговаривал меня сделать проект AC/DC. Дело в том, что Роман вокал Брайана Джонсона любит не меньше и поет не хуже, чем песни Nazareth. Я его долго отговаривал, но в итоге на фоне нескольких бездарных и якобы «официальных» трибьют-групп мы поставили цель сделать лучший трибьют-бэнд AC/DC в этой стране и сделали его. Вы в этом сможете убедиться на концерте BIG GUN 6 октября в «Парадизе».

Группа удачно стартовала. Нам выпала честь быть хедлайнером первого в Украине международного фан-слета поклонников AC/DC, который прошел в Тернополе 9 сентября. Были горячо приняты, и теперь нас зовут в Европу: немцы сказали, что были бы рады видеть ребят на их фан-слете в следующем году.

Не могу не сказать о Сергее Мазанько. Помимо того, что он по-прежнему является солистом группы Ooh La La In UA, принял приглашение кременчугской группы Shrek Daniel’s стать и их солистом. Ребята играют отличную классик-рок-программу, где есть вообще все, все лучшее, что может быть. Они приедут в наш город, следите за рекламой.

В общем, итоги моей продюсерской работы в течение года меня более-менее удовлетворяют. Зачем я делаю рок-н-ролл? Я веселю себя и создаю радостную, рок-н-ролльную атмосферу для своих друзей. И если я вижу, что вокруг меня чего-то не хватает, я пытаюсь эту нехватку восполнить своей работой. Сейчас у нас в разгаре подготовка еще одного проекта и есть планы. Думаю, что к зиме выстрелит еще один проект. Я обязательно привезу его в «Парадиз». И я уже в предвкушении увидеть изумленные и довольные лица своих многочисленных друзей по рок-н-роллу Rock you!