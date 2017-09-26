В предвкушении супердерби

Давненько такого не случалось, чтобы грядущее противостояние «Зирки» и «Александрии» имело такое стратегически важное значение для обеих команд. Нет, конечно, и раньше, будь то в первой или высшей лиге, противоборство земляков-соперников, конечно, выглядело принципиальным. Но тогда, как правило, конкуренты не были соседями по турнирной таблице и решали разные задачи. Сейчас же поражение любой из противоборствующих сторон может дорого стоить подопечным как Владимира Шарана, так и Романа Монарева. Так что в ближайшую субботу нас ожидает не просто дерби, а бой за надежду продолжить борьбу за место в заветной шестерке или за падение в «зону выживания».

Потрясения, отставки, интрига

Итак, в прошлый раз мы с вами оценивали существующее положение вещей перед паузой в чемпионате, связанной с матчами сборной Украины с турками и хорватами. Тогда у «Зирки» все складывалось как нельзя лучше. Кропивничане одержали две победы подряд над «Зарей» и каменской «Сталью» и всерьез претендовали на место в лидирующей шестерке. Александрийцы же, сделавшие большую ставку на Лигу Европы, неожиданно пребывали среди аутсайдеров. Но, когда после перерыва сражения возобновились, все изменилось.

Подопечные Романа Монарева, которые, казалось, стабилизировали состав и постепенно «отыскали» свою игру, во многом сенсационно проиграли на своем поле, как виделось многим, безнадежному «Черноморцу». Но в том-то и дело, что одесситам пауза пошла на пользу. У «моряков» на смену Александру Бабичу на пост главного тренера пришел ранее работавший в «Карпатах» Олег Дулуб, который привел с собой тройку мощных французских легионеров и белорусского Д’Артаньяна – голкипера Александра Гутора. К тому же новый наставник возвратил из дубля опытного Сергея Политыло. И именно эти исполнители наряду со «специалистом» по «Зирке» Денисом Васиным (он забил два мяча кропивничанам еще в прошлом сезоне в составе «Стали») сыграли определяющую роль в исходе противостояния. Тут нужно отметить, что в матче с «Черноморцем» хозяева поля были не похожи на себя и провели, пожалуй, худшую игру за время руководства командой Романа Монарева. Все наши атакующие усилия легко «читались» и «гасились» соперниками, которые особо не усердствовали. Французы, игравшие почти «с листа», перекрыли все, что можно, на подступах к штрафной, полностью обезопасив свои ворота, Гутор выручил в немногочисленных эпизодах, когда было нужно, а Васин с классной подачи Политыло забил в концовке первого тайма. Во втором гости ворота свои отстояли, хотя, по большому счету, хозяева имели минимум шансов для того, чтобы уйти от поражения. Вот так одесситы отпраздновали свою первую победу в чемпионате и больше после этого не проигрывали.

Следом «Черноморец» сотворил еще большую сенсацию при героических подвигах Гутора, разойдясь нулевой ничьей с самим «Шахтером», а потом расписали результативную мировую – 1:1 – с ближайшими конкурентами из «Карпат». И вот уже представители Южной Пальмиры, хотя все еще занимают последнее место, уже не смотрятся главными претендентами на понижение в классе, отставая от 8-й позиции всего-то на 3 очка.

А что же «Зирка»? Кропивничане морально отошли от досадного поражения от «Черноморца», но в следующем туре снова минимально уступили в гостях «Мариуполю» – 0:1. Здесь уже наши земляки смотрелись достаточно уверенно на фоне хозяев поля, большинство из которых прошли школу донецкого «Шахтера» и других клубов элитного дивизиона. В этом матче все решил достаточно быстрый гол, забитый после позиционных ошибок кропивницкой обороны бывшим игроком сборной Украины Русланом Фоминым. И ведь после этого гости даже имели больше шансов спасти матч, чем мариупольцы – упрочить свой перевес. Однако подопечные Романа Монарева своими шансами не воспользовались. Так что «Мариуполь» выиграл это интригующее сражение и поднялся в лидирующую группу. А если приплюсовать 3 очка за неявку киевского «Динамо», то и вовсе – на третье место.

Но дальше началось самое интересное. Именно после матча с «Зиркой» из-за разногласий по стратегическим вопросам с новым руководством клуба подал в отставку наставник мариупольцев Александр Севидов, а ему на смену пришел проваливший старт в «Черноморце» Александр Бабич. Как говорится, неисповедимы решения нынешних руководителей клубов.

А неудачная полоса «Зирки» продолжилась и в Кубке Украины, где в матче с представителем второй лиги – симферопольской «Таврией» наш тренерский штаб решил проверить ближайший резерв, не оправдавший возлагавшихся на него надежд и уступивший крымчанам путевку в следующий раунд – 2:3.

Оптимистичное поражение

Впереди же «звездных» ждало испытание «Шахтером», который прилетел в Кропивницкий в день игры и держал в уме грядущую лигочемпионовскую дуэль с «Манчестер Сити». В составе «горняков» кропивницкие болельщики, которые, несмотря на дождливую погоду, пришли поддержать свою команду и понаблюдать за действиями титулованных донетчан, не увидели Фреда, Бернарда, Сергея Кривцова, а также уличенного в применении допинга Дарио Срны, которому грозит двухлетняя дисквалификация. Все остальные недавние победители лидера чемпионата Италии – «Наполи» были в строю и сразу же взялись за дело. Ну а Роману Монареву пришлось решать проблему центральной зоны обороны, ведь не могли помочь команде травмированные Ковалев и Фатеев, а также не имевший права играть по условиям арендного соглашения с «Шахтером» Качарава. К тому же из-за перебора предупреждений этот матч пропускал еще и капитан «Зирки» Максим Драченко, который играет ведущую роль в середине поля. Так что в пару к неплохо зарекомендовавшему себя в последних матчах французскому центрбеку Сесе Пепе уже во второй игре подряд вышел молодой Александр Маткобожик, а в опорной зоне действовали еще один французский легионер Арно Гедж вместе с Игорем Загальским, вынужденным больше сосредоточиться не на привычном созидании, а на разрушительных функциях.

Сама же игра оставила очень приятное впечатление. Мы словно на время перенеслись в Англию, где в такую же дождливую погоду соперники дарят болельщикам классное зрелище, сохраняющее интригу до последних минут. В этом матче были скорости, классные комбинации, красивые голы, динамика в действиях обеих команд и главное – интрига. При этом хозяева, даже уступая в два мяча, не сдались на милость фаворитов, а продолжали сражаться и серьезно потрепали нервы донетчанам.

Единственное, что расстроило и возмутило, – это безобразное поведение болельщиков «Шахтера», которые на протяжении всей встречи взрывали пиротехнические средства и мешали проведению поединка. Дошло до того, что в середине второго тайма арбитр Евгений Арановский вынужден был увести соперников с поля. И только после увещеваний Андрея Пятова и Тараса Степаненко этот беспредел прекратился и матч продолжился.

«Горняки» после передачи Тайсона и удара Феррейры, переправившего мяч в пустые ворота, достаточно быстро повели в счете, но, несмотря на все усилия, не смогли укрепить свой перевес. Более того, подопечные Романа Монарева старались отвечать острыми контрвыпадами. И такая смелость была вознаграждена, когда классную подачу со штрафного Алексея Чичикова головой замкнул Ишем Эль Амлауи, забивший уже второй мяч в составе «Зирки». И тут прав оказался Роман Монарев, который после матча сказал, что его ребята немножечко ошалели от такого успеха. Они думали, как бы при ничейном счете уйти на перерыв. А из состояния эйфории такие соперники, как «горняки», выводят моментально, используя малейшую оплошность. Вот и привели невнимательность и расслабленность в защите к тому, что сначала Марлос из пределов штрафной забил свой фирменный гол обводящим ударом в дальний угол, а вскоре и Феррейра, как обычно, здорово подставил голову, хотя ногой забить было легче, после передачи с фланга Бутко – 1:3.

Казалось бы, исход сражения предрешен. Однако кропивничане вышли на второй тайм предельно заряженными на борьбу. Как следствие, белорусский легионер «Зирки» форвард Глеб Рассадкин, оставивший своими действиями отличное впечатление, великолепно в падении головой пробил Андрея Пятова после зрячей передачи Павла Полегенько. Кстати, до этого сам правый латераль хозяев имел великолепный шанс отличиться, но пробил в Пятова, завершая отличную, стремительную, с быстрым переводом мяча с фланга на фланг атаку своей команды. А еще воспитанник кировоградского футбола, а сейчас капитан «Шахтера» Андрей Пятов прекрасно среагировал на удар со штрафного Загальского и уверенно действовал в других эпизодах, когда подопечные Романа Монарева устремились вперед в надежде на камбек. Впрочем, в противоположных воротах настоящие чудеса после ударов Феррейры, дважды «стрелявшего» в упор, творил Евгений Паст. Так что на звание лучших игроков матча оба вратаря точно наиграли.

Подвел итог этого классного противостояния вышедший на замену и нещадно критикуемый в последнее время всеми и вся Виктор Коваленко, который таки подкараулил ошибку на выходе вратаря «Зирки» уже в компенсированное время – 2:4. Но при этом хозяева поля заслужили лестные отзывы своих болельщиков за смелость, характер и саму игру в нападении, которая показала все проблемы защиты «горняков».

Именно на эти оплошности сетовал после матча Паулу Фонсека, да и Роман Монарев, поблагодаривший болельщиков и выделивший перспективность своей атакующей линии, сказал, что донетчане четко использовали ошибки в защитных порядках его команды. Но при всей привлекательности такой игры положительного результата добились фавориты, а главный тренер «Зирки» пообещал, что очки кропивничане будут брать в следующих матчах. А впереди у «звездных» как раз сражение с александрийцами, которые не знают поражений во встречах с земляками уже на протяжении 12 лет.

Путь наверх

Мы уже отмечали, что в предыдущие годы к дуэлям с земляками александрийцы неизменно подходили в качестве фаворитов, находясь выше в турнирной таблице. Но сейчас, несмотря на то, что подопечные Владимира Шарана не только настигли конкурентов, но и опередили кропивничан по разнице забитых и пропущенных мячей, шансы соперников приблизительно равны. Ведь «Зирка» показала свои атакующие возможности в битве с «Шахтером», а возвращение в строй Качарабы и Драченко придаст будущим гостям уверенности в защите и опорной зоне. А вот «горожане» упустили победу в противостоянии с «Мариуполем», пропустив ответный мяч незадолго до финального свистка.

Напомним, что до этого, после паузы, команда Владимира Шарана смогла отстоять на ноль в первом тайме с киевским «Динамо», но на вторую половину сил уже не хватило. И если бы не блестящая игра на последнем рубеже Юрия Панькива, то счет мог бы быть более внушительным, нежели 3:0. А затем пришла долгожданная первая победа, когда на своем поле была разгромлена каменская «Сталь» – 4:1. При этом своим первым хет-триком в карьере отметился вышедший на замену Сергей Старенький. Опытный правый вингер александрийцев появился на поле при ничейном счете еще в первом тайме и забивал мячи на любой вкус, посвятив их любимой теще.

И тут любопытно, что наставник самой молодой команды в Европе – «Стали» – Эгише Меликян подал в отставку не после этого уже седьмого подряд поражения, а после следующего ничейного матча с донецким «Олимпиком». Видимо, устал тренер бороться с безысходностью, ибо перспектив у «Стали» маловато, а вот статус абсолютного аутсайдера каменчанам отводят уже сейчас большинство специалистов и болельщиков. Вторыми на вылет стоят «Карпаты» с их испанскими экспериментами имени Дарио Друди.

А Сергей Старенький в следующем поединке «Александрии» в Мариуполе уже вышел в основе и классно ассистировал Василию Грицуку, отправившему мяч с лету в сетку ворот соперников. При этом в первом тайме гости смотрелись солидно, спокойно отбивая атаки соперников и отвечая своими стремительными контрвыпадами. Правда, дважды арбитр отменял взятие ворот Владислава Леванидова, заменившего травмированного Юрия Панькива. Впрочем, Владислав прекрасно справлялся со своими функциями, выручая команду в ряде опаснейших эпизодов. После перерыва подопечные Александра Бабича, который дебютировал в качестве главного тренера «Мариуполя», увеличили темп, вынудив наших земляков больше думать об обороне. Хотя, если бы Артем Ситало, так и не забивший ни одного мяча после своего перехода из «Зирки», лучше обработал мяч, убегая один на один с Рустамом Худжамовым, то могли гости положить в свою копилку полноценные три очка. А так ошибка при создании офсайда в концовке противоборства позволила Сергею Яворскому восстановить равновесие и принести мариупольцам в целом справедливую ничью.

Ничего очевидного

Что же касается общей расстановки сил в нашем чемпионате, то лидерство «Динамо» и «Шахтера», которые попеременно неожиданно потеряли очки в матчах с «Черноморцем» и «Вересом», снова не вызывает сомнений. А на место в шестерке при удачном стечении обстоятельств еще могут претендовать «Зирка» и «Александрия», отставание которых в 6 очков от донецкого «Олимпика» не выглядит критическим. Тем более что пока во многом благодаря улыбкам Фортуны в лидирующей группе находятся «Ворскла» и «Верес». Назвать же явных претендентов на бронзу и на места в еврокубковой зоне сейчас абсолютно не представляется возможным.