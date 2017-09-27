У Запоріжжі в граніт вкарбували назву Кропивницького – з орфографічною помилкою (ФОТО)

Під час реконструкції проспекту Маяковського у центрі Запоріжжя його прикрасили дороговказом у вигляді компасу, що показує відстань до обласних центрів України, Києва, Сімферополя та міст-побратимів Запоріжжя.

У назвах припустилися помилок, передає «Depo.Запоріжжя».

Замість «Харків» викарбували «ХарЬків», замість «Кропивницький” – «КропІвницький».

Зранку біля «компасу» зібралися чиновники та представники підрядника.

Реконструкцію пішохідної частини проспекту Маяковського здійснює ТОВ «Девелопмент енд Констракшн», з яким за результатами тендеру ухвалило договір КП «Управління капітального будівництва» міськради. Вартість робіт – 5,3 мільйона гривень.