Дві молодіжні ГО на Кіровоградщині отримають по 25 тисяч від обласної влади

Проекти «Літо з районним парламентом дітей» і «Табір «Патріот» стали переможцями конкурсу серед молодіжних громадських організацій.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка відбулося засідання комітету другого етапу конкурсу проектів, розроблених молодіжними громадськими організаціями. Конкурс проводиться відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 квітня 2017 року №191-р «Про проведення обласного конкурсу з визначення проектів, розроблених, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2018 році».

В результаті кращим визнали проекти «Літо з районним парламентом дітей», поданий громадською організацією «Новомиргородський парламент дітей» (координатор Олена Калачник) та «Табір “Патріот”», поданий громадською організацією «Молодіжний табір Патріот» (координатор Світлана Михайленко, Олександрія).

На виконання заходів кожен із переможців у 2018 році отримає по 25 тис. грн. із обласного бюджету. Крім того, умовами конкурсу допускається залучення інших позабюджетних коштів для реалізації проектів.

Конкурсні заявки передбачають, що у вільний від навчання час для молоді організують змістовне та повчальне дозвілля. Крім того, – заходи, спрямовані на формування громадянської позиції та національно-патріотичного виховання молодого покоління.