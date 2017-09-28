На Кіровоградщині почали будувати храм Київського патріархату (ФОТО)

У Дорожинці Вільшанського району освятили хрест біля майбутнього храму.

Про це повідомляє «Вільшанський вісник», передає кореспондент «УЦ».

Жителі села стверджують, що церкву не будують, а відроджують, адже колись у селі вже був храм, причому поблизу того місця, де незабаром з’явиться новий.

Громада вирішила заснувати в Дорожинці парафію українського Патріархату, на що вже отримала благословення від єпископа Кропивницького і Голованівського Владики Марка Української православної Церкви Київського Патріархату.

На молебні з нагоди освячення хреста взяли участь сільський голова Ігор Волинець, депутати районної ради Іван Григор’єв та Григорій Загоруйко, очільник сільської ветеранської організації Микола Прус, депутати сільської ради та жителі села.

Храм розташують у колишній приходській школі. Будівництво вже почалося.