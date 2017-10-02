У Кропивницькому серед білого дня розібрали на метал огорожу мосту (ФОТО)

«Металісти» почали розбирати огорожу мосту в провулку Об’їзному (з боку вулиці Полтавської).

Про це у Facebook повідомив начальник спеціалізованої інспекції міськради Андрій Максюта, передає кореспондент «УЦ».

«Домкратом піднімають основу огорожі й вибивають секції металу. Домкрат залишили на місці, – йдеться у дописі. – Видно, що працюють тривалий час. Є сліди від зрізів. Є вирвані кріплення. Зняті цілі секції металевої огорожі. Куди здають? Хто приймає на пунктах металоприйомки?! У кого рука піднімається, і куди йдуть у цей момент їхні свідомість і совість?! Без коментарів».

Максюта виклав кілька світлин.