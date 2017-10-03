«Что я думаю по этому поводу?»

Который раз гремят взрывы на арсеналах Украины. Который раз идет эвакуация тысяч мирных граждан. Который раз только прямые убытки составляют сотни миллионов гривен. Кто-то в конце концов должен ответить за проявленную халатность, за допущенные нарушения в боевом охранении?

На сей раз мы решили дать слово своим – журналистам «УЦ», выполнившим воинский долг перед страной «от звонка до звонка» в разное время и в разных обстоятельствах.

Кто должен ответить за взрывы на арсенале в Калиновке?

Алексей Гора, участник АТО в составе 55-й артиллерийской бригады:

– Думаю, что реальный и правдивый ответ на этот вопрос мы не узнаем никогда. Из военного опыта могу сказать, что склады боеприпасов охраняются так же, как и в советские времена: как-нибудь. Вышки, часовые, караулы. Массовое отношение к войне, как к чему-то происходящему «не здесь», сказалось, наверное, и на охране калиновских складов. Опыт предыдущих пожаров, похоже, ничему не научил. А виновато в этом в немалой доле само правительство. Мы так часто от первых государственных мужей слышали, что враг «прям завтра нападет», что просто перестали в это верить. Плюс разгильдяйство и расхлябанность, помноженные на катастрофическую нехватку людей. Ведь кого оставят охранять склад в тылу? Правильно, того, кто не может или не хочет идти на войну. Вот и результат…

Повезло еще, что прямо перед пожаром прошли дожди и урон нанесен не самый большой. А кто исполнитель этого – тут все просто. Лично я верю, что пожар начался не сам по себе, и не от брошенного не туда окурка. Уничтожение боезапаса воюющей страны выгодно в первую очередь противнику. Да и количество таких событий давно вышло за рамки статистически допустимых происшествий.

Олег Шрамко, рядовой, 1985-1987, ПВО, Краснознаменный Среднеазиатский военный округ. Испытательный полигон ПВО Сарышаган (Приозерск):

– В солнечный майский день, когда я ехал в плацкартном вагоне домой в Украину после двух лет срочной службы, в Москве, на Красной площади, приземлился самолет Матиаса Руста. В общем, я и министр обороны ушли в отставку в один день. Сегодня существует множество конспирологических теорий о причинах и последствиях полета этого спортивного самолета. Самая популярная из них – все подстроили агенты ЦРУ, чтобы Горбачев сместил лучшего и перспективного министра, а это привело к развалу СССР.

Но зачем стране такой министр, если он допустил внедрение агентов в вооруженные силы, да еще и позволил себя так одурачить? Да и зачем тогда КГБ, если он допустил такие провокации и проникновения вражеских агентов на все ключевые должности государства? На это до сих пор нет ответа.

Министр обороны, кстати, оказался сильным человеком и благополучно перешагнул столетний рубеж, стал первым маршалом, прожившим сто лет. В результате той давней истории никто не погиб, прямых материальных убытков тоже не было. Просто ткнули носом в огромную дыру, существующую в обороне ядерной державы.

Но не такие у нас министры. Они не сдаются провалам в организации службы. По их версии, во всем виноваты враги, а врагам надо дать отпор, сделав вид, что ничего не произошло.

Геннадий Рыбченков, сержант запаса (1990-1992):

– Почти на 100 процентов уверен, что никто реально не ответит. Слишком уж активно нам всем «впаривают» версию о диверсантах из «ДНР» или России. Вот они и «ответят», примерно так же, как наш суд заочно осудил «министра внутренних дел “ДНР”» Алексея Дикого к 12 годам тюрьмы. Я думаю, он долго смеялся у себя там в Донецке.

Или найдут какого-то условного прапорщика Петренко, который систематически бросал окурки в снарядные ящики у себя там в Калиновке.

А вообще должна ответить вся система хранения боеприпасов в нашей воюющей стране. Воевавшие друзья рассказывали, как видели на одном из складов ямы в футбольное поле размером, где хранились снаряды и мины под открытым небом.

Понимаю, что денег нет. Но об этом тоже надо думать. Строить современные хранилища с автоматическим пожаротушением, молниезащитой, с датчиками и видеокамерами, с несколькими рубежами защиты, включая высокие земляные валы. Ну и, конечно, с профессиональным обученным ответственным персоналом. Кто охранял ту же Калиновку? Да полгода назад призванные пацаны – в АТО их нельзя отправлять, вот на таких объектах они и служат. А должны охранять такие склады профи, сидящие за мониторами компьютеров охранной системы, а не бродящие под дождем по дырявому периметру солдатики, мечтающие поскорее смениться и покурить.

Но, зная нынешние реалии, понимаю, что до такого еще ой как далеко… Разве что американцы много денег на это дело дадут.

Анатолий Юрченко, подполковник (неоднократно принимал участие в инспекциях Главкома РВСН):

– Во всём, что случилось, нужно винить только самих себя – собственную безголовость, безответственность, безграмотность и разгильдяйство. Говорю как человек, который двадцать восемь с половиной лет жизни отдал Ракетным войскам стратегического назначения. Арсенал – это не склады с картошкой, а воинская часть со всеми её атрибутами. Она принимает оружие, хранит, отвечая за его комплектность и боеготовность, и по мере востребованности отправляет в боевые части. Арсенал – это как минимум две роты охраны, не только бдительно несущие караульную службу, но и способные противостоять вооружённому нападению. Это полностью закрытый периметр – в идеале усиленный электризуемым высоковольтным ограждением и техническими средствами охраны и обороны. Это техническая рота, содержащая хозяйство арсенала и обеспечивающая приём и отгрузку вооружений. Это командир части и грамотные офицеры, знающие условия хранения техники и боеприпасов и умеющие их обеспечить. Это, наконец, железная воинская дисциплина. Так о чём говорить, если всего этого не было и в помине?! Если генпрокурор Украины во всеуслышание называет арсенал в Калиновке проходным двором, охраняемым всего семнадцатью вохровцами?..

Кировоградский завод АРЗ (предприятие РВСН) выпускал в числе прочего и системы для охраны периметров военных объектов – вполне современные и по сегодняшним меркам. Но новой украинской армии оказались не нужны ни завод, ни его продукция, ни сами военные объекты. Да и не могла армия не разделить судьбу всей страны, в которой массово останавливались и закрывались предприятия, а всё, что можно было украсть и сдать в металлолом, разворовывалось. «Есть такая профессия – Родину расхищать» – тех лет поговорка. Остаётся удивляться, что какие-то арсеналы всё-таки дожили до наших дней. И не приходится удивляться, что они продолжают взрываться.

И последнее. Почему, если спецслужбы ещё за два дня якобы знали о появлении в районе диверсионных групп (то ли подлинных, то ли мнимых), не были усилены охрана и оборона важного военного объекта? Не подумали?.. Или и думать не собирались? В 90-х не думали, в нулевых не думали и в десятых, когда уже жареный петух клюнул, продолжаем не думать?..