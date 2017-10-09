Під Кропивницьким перепоховають німців, знайдених у Херсонській області

154 могили німецьких солдатів часів Другої світової війни вдалося знайти представникам Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованням (Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge) у Каховці Херсонської області.

Про це пише Kherson.

Протягом вересня тут тривала ексгумація останків, похованих на колишньому німецькому кладовищі в центрі міста між 1941 і 1943 роками. Нині на цьому місці знаходиться парк Слави з братськими могилами танкістів 25 гвардійського полку і невідомих радянських солдатів.

«Всі ці роботи велися за схемою поховань 1942 року, знайденої в архіві Бундесверу. Однак вона була неповною, адже не враховувала пізніші поховання. Виявилося, що на колишньому кладовищі стоять дитсадок, початкова школа, кілька багатоповерхівок. Отож на 2 жовтня ексгумацію припинили і продовжать наступного року», – розповів заступник каховського міського голови Володимир Федченко.

За його словами, в роботах задіяні кілька людей: представники Volksbund, спеціалізованої київської компанії «Пам’ять і слава» і волонтери пошукового клубу «Каховка». Після завершення ексгумації всіх знайдених солдатів перепоховають на німецькому збірному військовому цвинтарі у Карлівці Кіровоградського району.

«У багатьох могилах знайшли жетони з інформацією про померлих. На жаль, лише 30 з них знаходяться в хорошому стані, тому є надія точно встановити ці імена, – додав Володимир Федченко. – В цілому всі ці могили були в хорошому стані. Ніхто навіть не думав, що вдасться знайти таку кількість. Мабуть, це пов’язано з тим, що вони перебували у віддалених частинах парку. Адже чималу частину могил встигли перерити ще в повоєнні роки».