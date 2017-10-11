Екс-заступник головного рятувальника Кіровоградщини перероблятиме сміття у Кропивницькому

Міська рада Кропивницького надала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Аджамській товариству з обмеженою відповідальністю «Екобезпека-К» для будівництва сміттєпереробного заводу.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Проект рішення пройшов процедуру погодження на постійній депутатській комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до прийнятого рішення, земельна ділянка площею 10 га, відома як місце захоронення радіоактивних відходів на околиці Кропивницького, передається в оренду на 49 років для будівництва сучасного сміттєпереробного заводу. Визначена територія належить до земель під відкритими розробками, шахтами, кар’єрами, торфорозробками та відповідними спорудами

Інвестором будівництва виступить хорватська компанія Tehnix, загальний обсяг інвестицій оцінюється у 17 мільйонів євро, а будівництво прогнозується завершити за один рік. Необхідне устаткування для будівництва надасть компанія-інвестор, фінансуватиме будівництво Хорватський банк реконструкції та розвитку (Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR).

Компанія Tehnix позиціонує себе як лідера в галузі екологічної промисловості, виробника обладнання та машин для захисту навколишнього природного середовища. Вона виступає партнером реалізації проектів у Великобританії, Франції. Норвегії, Греції, Об’єднаних Арабських Еміратах, Болгарії, Швейцарії, Польщі, білорусі, Люксембурзі. Росії та багатьох інших країнах світу. Подібний проект Tehnix почала втілювати у життя в Черкасах у 2017 році.

За попередніми даними, на заводі перероблятимуть харчові відходи та сортуватимуть вторинну сировину. На виході планується отримувати горючу фракцію (RDF-паливо: подрібнене й спресоване у гранули або брикети сміття – його використовують для опалення виробництв або ж спалюють у печах цементних і металургійних заводів) – 35%, компост – 25% та пресовані матеріали для подальшої переробки (метал, пластик, папір) – 40%.

Розглядається також варіант зведення в комплексі зі сміттєпереробним заводом і електростанції на сонячних батареях. На підприємстві буде близько 160 робочих місць.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Екобезпека-К» зареєстроване у Кропивницькому в серпні 2017 року з уставним капіталом 1000 гривень. Його засновник та кінцевий власник – Ігор Парфьонов.

Ігор Парфьонов у серпні 2016 року звільнився з посади заступника начальника Управління з державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту Управління ДСНС України у Кіровоградській області за власним бажанням. За кілька місяців до звільнення громадські активісти та народний депутат Сергій Лещенко звинувачували його в участі у масштабній корупційній схемі при УДСНС, однак до суду справа так і не дійшла.