У Кіровоградській обласній філармонії відкривається дитячий сезон

Концерт-відкриття дитячого сезону в обласній філармонії відбувається сьогодні, 11 жовтня.

Про це «УЦ» повідомила заступник директора філармонії з роботи з дітьми Ірина Полонська.

У 2016-1017 роках у рамках мистецького проекту «Відкриваємо нові таланти» у всіх районних центрах та містах Кіровоградської області відбулося 25 концертів. У них брали участь кращі художні колективи і солісти позашкільних закладів освіти й культури області спільно з професійними колективами і солістами Кіровоградської обласної філармонії.

Всього за цей період у мистецькому проекті взяли участь 101 колектив та понад 1000 дітей-учасників. Кращі 20 колективів області з 11 районів (Маловисківського, Долинського, Онуфріївського, Знам’янського, Новоукраїнського, Новоархангельського, Гайворонського, Бобринецького, Олександрійького, Компаніївського, Кіровоградського) та міст Олександрія, Кропивницький, Світловодськ і Знам’янка виступлять на концерті-відкритті.

Мистецький проект «Відкриваємо нові таланти» започаткували Кіровоградська обласна філармонія, департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської облдержадміністрації й управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА у 2013 році.