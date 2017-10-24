Путь в страну Чучхе

Участие спорстменов Кировоградщины в чемпионате мира – это уже само достижение, заслуживающее внимания. Но если это мировое первенство проходило еще и в одной из самых закрытых, одиозных и пугающих весь мир стран нашей планеты, то это интересно и привлекательно вдвойне.

Как только Влада Лягаева засобиралась в Корейскую Народно-Демократическую Республику, или Северную Корею, мы сразу же договорились со спортсменкой о том, что по возвращении в Кропивницкий она поделится своими впечатлениями и наблюдениями. Тут стоит отметить, что занимается очаровательная девушка таким, казалось бы, неженским видом спорта, как северокорейская, или неолимпийская версия таэквондо, где сражение, в отличие от олимпийской версии, где задействованы только приемы ногами, ведется и руками, и ногами. И хотя домой Влада вернулась чуточку расстроенной, поскольку ей не удалось выступить успешно, но свое обещание все же выполнила. Итак, Влада Лягаева – специально для «УЦ» о своем спортивном пути и Северной Корее.

О тренерской хитрости и «болезнях роста»

– В таэквондо я пришла, когда мне было одиннадцать, и занимаюсь уже девять лет. Само появление в зале для тренировок, как и для моей титулованной предшественницы Татьяны Тетеревятниковой, которую привела подружка скорее из интереса, получилось случайным. Я всегда любила больше играть на улице с ребятами, нежели сидеть дома с куклами. А насмотревшись фильмов с Джеки Чаном, часто с младшим братом дома устраивали сражения. Так что любовь к единоборствам у меня, можно сказать, с раннего детства.

Так вышло, что я со своим теперешним тренером Игорем Зюнзей живу в одном дворе, и он часто видел меня. Ну и, как я уже узнала потом, однажды Игорь Николаевич пообещал купить мороженое своему старшему сыну, если тот пригласит меня на тренировки. Когда мальчик пришел ко мне с таким предложением, то я сразу же, с перепугу, ответила отказом. А потом постояла, подумала и уже сама подошла к Игорю Николаевичу и начала расспрашивать, что это такое. Позже пришла и рассказала родителям, ну и они были не против.

Забавная история случилась в первый же день, когда пришла в зал в джинсах, а оказывается нужно было взять спортивную форму. Вот и не состоялась у меня первая тренировка. Ну а таэквондо мне понравилось сразу. Хотя не скажу, что с самого начала появилась уверенность в том, что смогу здесь добиться успехов. Но с первого дня я просто получала удовольствие от занятий. Мне нравилось на тренировках все, чему нас учил Игорь Николаевич, а поэтому, думаю, и прогресс шел достаточно быстро.

Сначала успехи были только на областном уровне. А вот на все­украинских состязаниях в юниорском и кадетском возрастах как-то не шло. Для того, чтобы попасть в сборную, сначала нужно было на первенстве Украины занять хотя бы второе место, а у меня бронза, да бронза. Там же, где нужно первое место, я становилась второй. Вот такая непруха была…

Два года назад начала выступать на взрослых соревнованиях и сразу же заняла второе место на чемпионате Украины. Сейчас я уже двукратная чемпионка страны среди взрослых.

В конце 2016 года в дисциплине туль (формальные упражнения или демонстрация техники, которая оценивается судьями. – Авт.) стала победительницей Кубка Украины, который был первым отборочным этапом к чемпионату мира. Уже в феврале 2017-го подтвердила свое предыдущее достижение, при этом еще и заняв второе место в спарринге, получив право представлять нашу страну на чемпионате мира, который в этот раз проходил в стране, где наша разновидность таэквондо и зародилась, – Северной Корее.

О спонсорах, меценатах и тренере-менеджере

– Все прекрасно понимают, что для поездки в далекую Северную Корею понадобились немалые средства. Так что хотелось бы поблагодарить всех, кто помог осуществить мечту. Это Юрий Анкудинов, Александр Гусак и Саркис Абрамян, а также родительский комитет нашего спортивного клуба «Ван Вэй». Ну и, если бы титанические усилия не приложил мой тренер Игорь Николаевич Зюнзя, который ходил к людям, убеждал их, просил, наставивал, то никуда бы я не поехала. Так получается, что у нас тренер еще и менеджер, вынужденный заниматься всеми организационными вопросами. Это на Западе у атлетов есть целый штаб, который занимается разными вопросами. У нас же пока «маємо те, що маємо». Скажу, что всеми вопросами с визой занималась наша национальная федерация, и это немножечко упростило наши организационные хлопоты.

О мужской подготовке к чемпионату мира

– Подготовительный процесс к чемпионату мира проходил постепенно. Весной подготовка осложнялась тем, что нужно было больше уделять внимания занятиям на факультете физического воспитания ЦГПУ имени Винниченко. В июне же начался втягивающий процесс, а в июле мы с Игорем Николаевичем стали работать в зале по два раза в день. В середине августа я уехала на сборы в Кременчуг, где две недели тренировалась вместе с мужской сборной, потому как прекрасную половину человечества Украины на чемпионате мира я представляла в единственном числе. Остальные девушки отказались – не удалось найти средств, а мы с тренером, как я уже ранее говорила, все-таки решили не упускать такой шанс.

Так что, как вы понимаете, в Кременчуге мне было с кем тренироваться. Самый легкий вес у мужчин – 50 кг, поэтому мне даже в спарринге было с кем стоять. Тем более что это для меня дополнительный опыт, девчонки так не работают. Ну и сборная у нас, честно говоря, очень опытная и титулованная. Поэтому каждый из ребят где-то помогал, подсказывал, указывал на ошибки, ну и, конечно же, все меня берегли – одна же девочка. Сборы были тяжелыми, с трехразовыми тренировками в один день.

О путешествии в Корею

– Из аэропорта «Борисполь» сначала мы полетели в Алма-Аты, откуда через короткое время отправились в Пекин. Столица Китая, по которой удалось прогуляться, где-то потрясла, а в чем-то очень удивила. Нам удалось побывать на самой большой площади в мире – Тяньаньмэнь, увидеть легендарный храм Мао Цзэдуна и даже сходить в местный магазинчик. Также мы побывали в огромном торговом центре, где удалось пообщаться с продавцами на русском языке. Конечно, жизнь там, мягко говоря, бурлит. Очень много людей и машин. Короче говоря, Пекин – огромный «муравейник». К сожалению, времени у нас было очень мало, и мы не смогли поехать к Великой Китайской стене. Надеюсь, в следующий раз повезет увидеть одно из семи новых чудес света.

Дальше мы полетели в Пхеньян, где и проходило мировое первенство.

О своем выступлении в Пхеньяне

– Хочу отметить организацию. В первый день в Пхеньяне нас повезли на экскурсию по городу. На следующие сутки было действительно феерическое открытие чемпионата с показательными выступлениями корейцев. Уже там было видно, что в таэквондо этой нации нет равных. Ну а уже в понедельник начались сами состязания. Такое ощущение, что корейцы все время только и делали, что готовились к этим соревнованиям. В моем виде было довольно-таки много участниц – 15, что для меня, если честно, непривычно. Среди моих вероятных соперниц были девчонки из России, Беларуси, Китая, Индии, Камбоджи и некоторых других стран. Кстати, несмотря на то, что мы все жили в одной гостинице, я ни с кем не общалась из других сборных. А зачем? Они же мои соперницы.

Но вернемся к сражениям, где в дисциплине туль первой моей конкуренткой была спортсменка из Беларуси, которую удалось без проблем пройти. Ну а дальше на моем пути была кореянка. Победить в туле представительницу родины таэквондо – очень сложно. Сенсацию и мне сотворить не удалось, и на этом мое участие в туле закончилось. Отмечу, что, как на зло, всем нашим ребятам во втором круге попадались именно хозяева турнира, за исключением одного парня, которому кореец достался в полуфинале. В итоге нашему бойцу удалось завоевать бронзу. А уже на следующий день начались спарринги. Хотя здесь оппоненток было меньше, но снова не повезло с жеребьевкой. Мне довелось сражаться с легендарной болгарской спортсменкой, чемпионкой мира в команде 2013 года Албеной Ситнилска. Я ее знала, изучала манеру Албены и прекрасно понимала, с чем придется столкнуться. Физически я была готова здорово. Но, наверное, мне не хватило опыта, которого у болгарки хоть отбавляй. Так что допустила несколько технических оплошностей и уступила по делу.

Я впервые принимала участие в таких масштабных соревнованиях, даже на европейском первенстве не выступала, и, скорее всего, волнение дало о себе знать. Ничего, учту свои оплошности и думаю, что в следующий раз возьму реванш у той же Албены и результат покажу куда лучше.

Но для этого нужно продолжать упорно тренироваться и выступать на различных международных соревнованиях. После этого боя, конечно же, очень расстроилась. Подумала, что столько готовилась – и все напрасно. Кстати, спасибо тренерам национальной сборной, которые тут же поддержали меня. Успокоили тем, что это первый чемпионат мира и мне всего только 20 лет, да и проиграть такой сопернице не стыдно. Отмечу, что чемпионкой мира в моей весовой категории стала россиянка Мария Клочкова, которая как раз и победила болгарку. В свое утешение могу сказать, что уступила серебряной медалистке чемпионата мира.

Отмечу, что все финалы проходили вечером на одном центральном даяне, стоявшем на платформе, которая приподнималась во время решающих встреч, и все смотрели только один бой. Зал же вместимостью где-то 10 тысяч зрителей, по размерам напоминавший харьковский «Локомотив», был поделен на две части. С одной стороны сидели простые корейцы-зрители, а с другой – участники и организаторы чемпионата.

О корейских впечатлениях

– В Пхеньяне сразу же бросились в глаза абсолютный порядок и чистота на улицах и непривычно малое для такого мегаполиса, где проживают около 3 миллионов человек, количество машин и людей. Мы видели много людей, только по утрам, когда ехали в зал. Так вот, на лужайках постоянно сидели люди и вырывали траву, приводя ее к идеальному виду. Когда я в детстве смотрела фотографии своих родителей, то именно так и представляла себе Советский Союз, где все четко, строго и по распорядку, но без собственной инициативы, которая может оказаться против тебя же.

В первые дни нам и сборной России сделали общую экскурсию по городу. Кстати, местами экскурсия велась на русском языке. Мы узнали, что во время Корейской войны 1950–53 годов город сильно пострадал и впоследствии был практически полностью перестроен. Новая планировка предусматривала более широкие улицы, большое количество памятников и монументальных сооружений. А вообще архитектура города во многом напоминает существующие даже в Кропивницком старые советские строения.

Самое высокое здание в городе – это 105-этажная гостиница Рюген, высота которой 332 метра. Позже я прочитала, что строительство этой гостиницы, начатое в 1987 году и приостановленное в 90-е годы, с 2008 года продолжается при участии иностранных компаний.

Еще нам показали местную триумфальную арку, которую построили, как нам рассказали, в честь Корейского сопротивления 1925–1945 годов против японских оккупантов. На воротах высечены слова «Песни о полководце Ким Ир Сене» и даты «1925» и «1945», обозначающие год «вступления Ким Ир Сена на путь возрождения Родины» и год его «триумфального возвращения на Родину» после её освобождения от японцев 15 августа 1945 года.

Потом нас отвезли к невероятно красивому «Монументу идей Чучхе» высотой 170 метров! Только вот об этом сооружении нам рассказывали на корейском. Вопрос: «Зачем?»

В остальные дни мы находились либо в зале, либо же в отеле. Распорядок дня был очень прост: утром – завтрак, дальше – поездка в зал, днем был перерыв, во время которого мы снова ели, ну а вечером из зала нас сразу везли в отель. Никуда больше нас не пускали. Хотели покататься в метро – нам не разрешили. Хотя партнеры по сборной все-таки смогли пойти в музей, а я в это время выступала.

Что же касается питания, то, как говорили ребята, в этот раз было лучше, чем в прошлые годы. Для всех спортсменов в очень большом зале был накрыт шведский стол, где предлагались в основном блюда местной кухни. Не знаю, было ли там собачье мясо, но нам говорили, что все это – утка и говядина. Ну а вкусовые качества довольно-таки неоднозначные. Что-то было вкусно, а некоторые блюда я вообще не могла есть. Очень много специ­фического – острого и перченого.

О планах на будущее

– Уже в ноябре пройдет Кубок Украины, где я обязана снова победить. А дальше хочется попробовать свои силы на чемпионате Европы, на который в этом году не попала из-за проблем с британской визой. Ну а через два года снова будет чемпионат мира, куда постараюсь отобраться и приложу максимум усилий, чтобы выступить гораздо успешнее. Хотя, чего скрывать, я мечтаю стать чемпионкой мира. Остается и дальше вместе с моим наставником Игорем Зюнзей еще более упорно работать, и тогда, надеюсь, мечта станет реальностью.

Юрий Илючек, Виталий Журак – специально для «УЦ»