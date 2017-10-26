Підозрюваному у відмиванні грошей на Кіровоградщині екс-нардепу вручили ще одну підозру

25 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП «НАЕК «Енергоатом» екс-народному депутату України Миколі Мартиненку та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, текст якого має «УЦ».

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

За версією слідства, екс-народний депутат України, колишній голова комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу у змові з трьома особами – згаданим посадовцем структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», колишнім керівником цього ж підрозділу та ще однією особою, наближеною до Мартиненка, – організували корупційну схему, в результаті якої ДП «НАЕК «Енергоатом» зазнало шкоди в розмірі 6,4 млн євро.

Як з’ясували детективи НАБУ, учасники угруповання у 2008 – 2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем стала чеська компанія Škoda JS (фактичним власником є російське ЗАТ «Об’єднані машинобудівні заводи») з завищеними на 6,4 млн євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання.

Після отримання цих коштів за контрактами, укладеними з ДП «НАЕК «Енергоатом», Škoda JS перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії BRADCREST INVESTMENT S.A. (Панамська Республіка), єдиним власником (бенефіціаром) якої є Микола Мартиненко.

На рахунку компанії у швейцарському банку, за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу, арештували 86,4 млн грн. (3,2 млн швейцарських франків).

Слідчі дії тривають. Встановлюється місце знаходження інших ймовірних учасників угруповання.

Кримінальне провадження за наведеними фактами детективи Національного бюро зареєстрували у грудні 2015 року. Під час розслідування НАБУ скерувало до компетентних органів інших держав близько 20 запитів в рамках міжнародної правової допомоги, які виконувалися від трьох місяців до 1,5 року.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка за підозрою у відмиванні коштів на закупівлях для уранових шахт Кіровоградщини.

Колишнього нардепа затримали в порядку, встановленому ч. 208 КПК України, в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) під час закупівлі уранового концентрату.

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014 – 2016 роках завдали збитків у розмірі 17,28 млн дол. США.

Солом’янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції «Народний фронт» та міністрів.