На Кіровоградщині з’явився шанс знизити тарифи на тепло – Кузьменко

Постачальники тепла отримають орієнтовно 20 відсотків знижки на газ.

Про це, посилаючись на рішення уряду, повідомив на апаратній нараді голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко сьогодні, 30 жовтня, передає кореспондент «УЦ».

За словами Кузьменка, знижка на газ для теплопостачальників дасть змогу переглянути тарифи на тепло.

Нагадаємо, виконавчий комітет міської ради Кропивницького встановив для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання на своєму засіданні 25 жовтня.

Економісти теплового підприємства перерахували розмір тарифів на свої послуги і подали їх на затвердження до виконавчого комітету міської ради. Відповідно до розрахунків і коригування після перевірки фахівцями управління економіки міської ради, вартість теплопостачання для користувачів послугами ДП «Кіровоградтепло» встановлена для населення у будинках з тепловими лічильниками – 1604,79 грн./Гкал. (зростання складає 12,7%), у будинках без приладів обліку – 40,89 грн./м.кв. (зростання 18,9%), для бюджетних організацій – 1811,12 грн./Гкал (зростання 38,7%), інших споживачів – 1811,12 (зростання 9%).

Подорожчало теплопостачання і в Олександрії. Тарифи зросли для населення на 11%, для бюджетних організацій – на 42%, для інших господарюючих суб’єктів – на 11%.