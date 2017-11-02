№44 (1246)

Номер тижневика «УЦ» від 2 листопада 2017 року.

Стыдно быть русским?

Хорошие встречи с настоящими людьми

Центральное отупление

Выборы в ОТГ: 5 из 6 – почти без вопросов

Забота о детях – дело государственное

Константин Ярынич: «Программа йодовитаминизации – это привитие культуры профилактики»

Пески сегодня: непонятная война

«Мы отдали Родине здорового сына»

Появилась надежда на справедливость

Пенсии из-за границы

В новый сезон с новыми тарифами

Кремлевские жители

Незаслуженно малоизвестная Александрийщина

Прибалтийские каникулы

Валера, Валера…

Вселенная Алины Шевченко

Спасибо, кропивничане!