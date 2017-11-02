№44 (1246)

Номер тижневика «УЦ» від 2 листопада 2017 року.
Стыдно быть русским?
Хорошие встречи с настоящими людьми
Центральное отупление
Выборы в ОТГ: 5 из 6 – почти без вопросов
Забота о детях – дело государственное
Константин Ярынич: «Программа йодовитаминизации – это привитие культуры профилактики»
Пески сегодня: непонятная война
«Мы отдали Родине здорового сына»
Появилась надежда на справедливость
Пенсии из-за границы
В новый сезон с новыми тарифами
Кремлевские жители
Незаслуженно малоизвестная Александрийщина
Прибалтийские каникулы
Валера, Валера…
Вселенная Алины Шевченко
Спасибо, кропивничане!