Через Кропивницький пускають новий потяг

За оновленим графіком «Укрзалізниці», який запустять у грудні, потяг сполученням Львів – Запоріжжя курсуватиме через Первомайськ, Балту, Кропивницький і Врадіївку.

Про це LB.ua повідомили в «Укрзалізниці».

Так, замість ділянки «Жмеринка – Шевченко – Знам’янка» поїзд буде курсувати ділянкою «Жмеринка – Балта – Первомайськ – Кропивницький – Знам’янка».

Змінений графік на ділянці «Жмеринка – Знам’янка» виглядає так: Жмеринка – 20:18, Вапнярка – 21:35, Слобідка – 23:10, Балта – 23:48, Любашівка – 00:33, Врадіївка – 00:54, Первомайськ – 01:29, Помічна – 02: 37, Новоукраїнка – 02:57, Плетений Ташлик – 03:20, Кропивницький – 03:59, Чорноліська – 04:38, Знам’янка – 05:23.