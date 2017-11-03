Кількaдесят підприємців з Європейського ринку перекрили рух трaнспорту вулицею Великою Перспективною нa розі з Чміленкa

Як повідомляє Depo.Кропивницький, люди ходять пішохідними переходaми нa перехресті, не дaючи проїхaти aвтомобілям.

Тaку aкцію підприємці влaштувaли, протестуючи проти дій aдміністрaції ринку, якa нaмaгaється збільшити орендну плaту зa квaдрaтний метр. Ці спроби люди ввaжaють незaконними і шукaють підтримки у предстaвників міської тa облaсної влaди.

Крім того, в соцмережах пишуть про те, що цієї ночі на ринку у присутності його директора намагалися заварити ролети на торгових точках неугодних підприємців.

Учора, 2 листопада, підприємці пікетували облдержадміністрацію.

Нагадаємо, комплекс будівель другої черги загальною площею 3940,0 кв. м, який знаходиться за адресою: вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 7, у Кропивницькому, виставили на аукціон у системі електронних торгів «Сетам» у серпні.

На вулиці Академіка Тамма, 7, знаходиться Європейський ринок, який належить засновникам ТОВ «ХХІ вік» Миколі та Ларисі Онулам.

Земельну ділянку під ринком у міськради орендує ТОВ «ХХІ вік».

22 серпня Кіровоградський окружний адміністративний суд скасував продаж Європейського ринку.

У жовтні ринок знову виставили на аукціон.

Наразі торги припинили. Причина – «постанова про закінчення виконавчого провадження Фортечного відділу державної виконавчої служби міста Кіровоград Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області від 23.10.2017 ВП №52982894».

Як пояснили «УЦ» у прес-службі головного територіального управління юстиції в області, це означає, що майно зняли з продажу: «Боржники фактично сплатити всю суму боргу за іпотекою, яка складала 1 мільйон 822 тисячі 837 гривень. Ці гроші вони були винні банківській установі».