У Кропивницькому в одному будинку в жахливих умовах живуть 17 людей (ВІДЕО)

Багатодітна родина живе у трикімнатному будинку в обласному центрі, йдеться у сюжеті каналу «Кіровоград».

У трьох кімнатах Наталя Костюченко живе з шістьма дорослими дітьми та десятьма онуками, найменшому – дев’ять місяців. Газу й води у будинку немає, туалет – надворі. Кімнати – захаращені, з обшарпаними стінами без шпалер. В оселі – стійкий неприємний запах.

Безлад господарка пояснює відсутністю грошей.

У двох доньок не склалося сімейне життя, і вони повернулися до материної хати. Ще в однієї – серйозні проблеми зі здоров’ям, але до лікарів вона не звертається.

Один з синів привів до будинку дружину з двома її дітьми, третя дитина народилася вже тут.

У робочий час уся родина, крім одного сина, – вдома. Умови проживання вони мріють покращити, отримавши житло від держави. До того часу планують мешкати разом.

На думку волонтерки Тетяни Сили, жити в таких умовах, а тим паче – з дітьми, не можна. Фахівці служби у справах дітей міськради пообіцяли контролювати умови проживання сім’ї щотижня. Якщо за півроку не буде змін на краще – косметичного ремонту, регулярного прибирання тощо – дітей переведуть під опіку держави.