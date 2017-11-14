У Кропивницькому висадять понад дві тисячі троянд

Сьогодні, 14 листопада, на площі Героїв Майдану у Кропивницькому працівники комунального підприємства «Благоустрій» висадили 300 троянд.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

За інформацією комунальників, загалом планується прикрасити місто майже двома з половиною тисячами кущів троянд. На сьогодні 230 саджанців уже чекають весни на клумбах Театральної площі. Також у планах працівників КП «Благоустрій» – висадити 700 кущів троянд вздовж вулиці Велика Пермська та 1200 – біля аеропорту.

Міська влада Кропивницького звертається до містян із проханням не цупити і не ламати саджанці, адже влітку троянди стануть окрасою обласного центру.