У Кропивницькому виявили смертельно небезпечного кота

У Кропивницькому підтверджено другий випадок сказу в домашнього кота.

Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру, текст якого має «УЦ».

Перший випадок стався у жовтні 2017 року в районі Ново-Миколаївки, другий – у листопаді в мікрорайоні Лелеківка.

Хворі кішки поводяться дуже агресивно, наносять глибокі рани. У кішок та диких тварин захворювання протікає з перевагою збудження. Хворі тварини (лисиці, куниці, пацюки) можуть агресивно нападати на людей. Лисиці можуть забігати на подвір’я громадян, території шкіл та інших установ, не втікають коли їх починають ловити люди.

Єдиним захистом від хвороби постраждалим від укусів тварин – є щеплення, що призначають лікарі.

Спеціалізована антирабічна допомога населенню надається цілодобово: дітям – у травмпункті дитячої обласної лікарні, вул. Преображенська, 79; дорослим – у травмпункті КЗ «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», вул. Короленка, 56.

Нагадаємо, у селі Сабатинівка Благовіщенського району захворіла на сказ та за кілька днів загинула корова.