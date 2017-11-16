Двоє «чорних» лісорубів завдали на Кіровоградщині шкоди на півмільйона гривень

Слідство у двох кримінальних провадженнях щодо двох мешканців області, які незаконно вирубували дерева, завершили.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Слідство встановило причетність чоловіків до порубки 259 дерев (ясен, клен та інші). Збитки, завдані державним інтересам, становлять понад 500 тис. грн.

Обвинувальні акти за ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція інкримінованої статті передбачає до трьох років позбавлення волі.