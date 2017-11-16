На Кіровоградщині затримали чергового наркодилера (ФОТО)

Поліцейські затримали раніше судимого чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотичних засобів.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Під час санкціонованих обшуків у приватному домоволодінні правоохоронці виявили та вилучили п’ять пластикових ємностей з рідиною, схожою на розчин екстракційного опію у кількості п’яти літрів, поліетиленові пакети з насінням маку, органічні розчинники, сірчану кислоту та металевий посуд, який чоловік використовував для термічної обробки і змішування компонентів.

До того 38-річний мешканець Помічної Добровеличківського району вже потрапляв у поле зору місцевих правоохоронців за скоєння наркозлочинів та встиг побувати у місцях позбавлення волі за ці правопорушення. Після звільнення з в’язниці чоловік повернувся додому, однак влаштовуватися на роботу не збирався. За деякий час зловмисник взявся за те, на чому раніше попадався, більш того, і сам почав вживати наркотичні засоби, які виготовляв.

«Із кожним днем, коло “друзів” наркоторговця ставало все ширшим, а отримані від хворих прибутки, дозволяли йому безбідно жити, не замислюючись про майбутнє, – розповів начальник Добровеличківського відділення поліції Юрій Яндульський. – Однак злочинному бізнесу поклали край працівники карного розшуку Добровеличківського відділення поліції. Перевіряючи оперативну інформацію, вони навідалися до помешкання чоловіка. Побачене справді вражало. На столі житлового будинку знаходилися пластикові пляшки з темно-коричневою рідиною, схожою на опій, та десятки наповнених нею медичних шприців. У господарському приміщенні зберігалися 14 пакунків з маковими зернами, десятки пляшок з розчинником, інші компоненти для виготовлення наркотиків. На території подвір’я купою лежали вже порожні пляшки від розчинника та вживані медичні шприци.

Крім того, серед особистих речей підозрюваного було виявлено грошові кошти, отримані від реалізації наркоотрути.

Речові докази працівники поліції негайно вилучили та направили на дослідження. Сам власник садиби чекатиме санкції суду вже під вартою. Громадянин затриманий в порядку статті 208 КПК України».

Інформацію за ч. 2 ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та прекурсорів» Кримінального кодексу України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За скоєне загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.