На Кіровоградщині розстріляли голову сільгосппідприємства

О 06:50 16 листопада в селі Мар’ївка Компаніївського району невідомі стріляли в директора СВК «Нива» Петра Красільнікова.

Про це «Гречці» повідомила його донька.

За її словами, Петро Красільніков виїхав зі свого двору на автомобілі «Сузукі» та зупинився, очікуючи на те, що до нього приєднається дружина. В цей момент під’їхав автомобіль «ВАЗ» та пролунали постріли.

«Я не пам’ятаю, п’ять чи шість, але три з них влучили у батька, – сказала донька потерпілого. – Він зателефонував мені о 6:50 зі словами: “Доця, мене розстріляли, рятуй”».

Дружина голови СВК та сусід вибігли на звук пострілів. Вони і доставили пораненого Петра Красільнікова до обласного медичного закладу. Станом на 21:00 16 листопада чоловік перебував у реанімації.

Донька голови сільгосппідприємства стверджує, що її батько ні з ким не конфліктував, має в обробітку багато землі, цим і займається.

Як повідомили у прес-службі ГУ НП у Кіровоградській області, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 15, ст. 115 КК України (замах на вбивство).