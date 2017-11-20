У Кропивницькому затримали озброєного іноземця

Поліцейські в рамках операції «Мігрант» викрили іноземця за підозрою у незаконному зберіганні зброї.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За попередньою інформацією, чоловік прибув до Кіровоградської області з території Російської Федерації. Знайшов роботу в одному з розважальних закладів, адміністрація якого з порушеннями трудового законодавства працевлаштувала його без укладання відповідного договору.

Маючи нічний графік роботи, чоловік познайомився з групою осіб, які, у свою чергу, «заробляли» на тому, що обкрадали нетверезих відвідувачів закладу, де він працював. Крім того, оперативники отримали інформацію, що підозрюваний постійно носить при собі зброю. У ході перевірки вона знайшла підтвердження. Під час санкціонованого обшуку в чоловіка знайшли предмет, схожий на пістолет калібром 9 мм, та магазин, споряджений набоями. Їх зловмисник тримав за паском верхнього одягу і міг скористатися будь-якої миті.

Нині вилучений предмет направлено для проведення експертизи. Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Також вирішується питання про складання стосовно особи адміністративного протоколу, згідно зі ст. 203 КУпАП України «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», та притягнення до адміністративної відповідальності власників розважального закладу, які «прихистили» особу, що не мала права перебувати на території України.