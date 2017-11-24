Дві 14-річні моделі з Кропивницького знялися для лондонського журналу (ФОТО)

Фотографії двох 14-річних моделей із Кропивницького потрапили на сторінки журналу RION magazine, який видається у Лондоні.
На світлинах дівчата презентують одяг українського бренду Tomashevsky&Storge, повідомила «Першій електронній» директор модельної агенції MIX models Олена Рудковська.
Ксенія Попова і Анастасія Яриш – 14-річні вихованки школи моделей MIX models. Фотосет, опублікований на сторінках журналу, робила кропивницька студія UkieArt. На світлинах представлена колекція одеської дизайнерки Анастасії Томашевської – бренд Tomashevsky&Storge.
Моделі: Настя, Ксенія MIX models.
Фото: Віка Мазур і Сергій Покидов/студія UkieArt.
Дизайнер одягу, аксесуари: Tomashevsky&Storge.
Візаж: Катерина Смертіна.