Дві 14-річні моделі з Кропивницького знялися для лондонського журналу (ФОТО)

Фотографії двох 14-річних моделей із Кропивницького потрапили на сторінки журналу RION magazine, який видається у Лондоні.

На світлинах дівчата презентують одяг українського бренду Tomashevsky&Storge, повідомила «Першій електронній» директор модельної агенції MIX models Олена Рудковська.

Ксенія Попова і Анастасія Яриш – 14-річні вихованки школи моделей MIX models. Фотосет, опублікований на сторінках журналу, робила кропивницька студія UkieArt. На світлинах представлена колекція одеської дизайнерки Анастасії Томашевської – бренд Tomashevsky&Storge.

Моделі: Настя, Ксенія MIX models.

Фото: Віка Мазур і Сергій Покидов/студія UkieArt.

Дизайнер одягу, аксесуари: Tomashevsky&Storge.

Візаж: Катерина Смертіна.