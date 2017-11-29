У Миколаєві винесли вирок бійцю, з автомата якого застрелився контрактник з Олександрії

Молодшого сержанта засудили до трьох років позбавлення волі й звільнили за амністією.

Центральний районний суд Миколаєва виніс вирок 16 листопада, його опублікували в єдиному реєстрі судових рішень, передає «Моя Олександрія».

Як сказано у вироку, 19 жовтня ввечері підсудний, молодший сержант-контрактник, отримав автомат АКС-74 У і 120 патронів та заступив у добовий наряд днювальним парку військової частини А2802.

О 7:10 20 жовтня він, порушуючи вимоги Статуту, допустив у парк військової частини молодшого лейтенанта. Близько 7:20 він передав офіцеру на його прохання свою особисту зброю, з якої молодший лейтенант, відійшовши на кілька кроків, застрелився.

Обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся. Суд взяв до уваги його позитивні характеристики, відсутність судимостей і участь в АТО, а також угоду про визнання провини, яку уклали військовий прокурор і підсудний в період досудового розслідування.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 421 (порушення статутних правил внутрішньої служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) Кримінального кодексу України і призначив три роки позбавлення волі.

Наступним пунктом суд звільнив бійця від покарання за ст. 2 Закону України «Про амністію в 2016 році».

Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, 20 жовтня 2017 року на території бригади, яка перебувала на ротації в Миколаєві, молодший лейтенант Сергій Кривоконь узяв автомат у днювального, який охороняв автоколону, з проханням сфотографуватися зі зброєю, і застрелився.

Сергій Кривоконь народився 23 вересня 1989 року. Закінчив Ліцей інформаційних технологій в Олександрії і потім – Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського в Сімферополі за фахом учитель історії. Жив у Олександрії, викладав історію в селі Недогарки Олександрійського району.

У березні 2015 року його мобілізували в АТО. У званні рядового служив у Миколаївській 36 бригаді морської піхоти, брав участь у бойових діях. Після закінчення терміну мобілізації залишився в цій же частині на контракті. У серпні 2016 року його атестували до молодшого лейтенанта.

Сергій був єдиною дитиною в сім’ї. Батько працює охоронцем на комунальному підприємстві «Теплокомуненерго», мати – працівниця ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні». Бійця проводили в останню путь без відспівування; друзі кажуть, що нібито ні сам покійний, ні його батьки – люди не релігійні. Кривоконя поховали на Новофіліповському кладовищі в Олександрії.