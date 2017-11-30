На Кіровоградщині вперше призвали до армії офіцерів запасу

Протягом 2017 року з Кіровоградщини призвали 68 офіцерів запасу (100 % від визначеного завдання) – 39 у червні та 29 у листопаді.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі Кіровоградського обласного військового комісаріату.

До армії взяли жінок та чоловіків віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мали вищу освіту (не нижче бакалавра) і первинне офіцерське звання.

Всі офіцери за призовом в обов’язковому порядку пройдуть підготовку в навчальних центрах Збройних Сил України, після цього їх призначать на первинні офіцерські посади до військових частин, які не беруть участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Офіцери запасу не залучатимуться до сил АТО без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.

Строк військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складає 18 місяців.

Військові комісаріати області продовжують відбір кандидатів на військову службу за контрактом з числа офіцерів запасу. Основними вимогами є вмотивованість, належний стан здоров’я, фізична підготовленість, психологічна стійкість та відсутність судимостей.

Вікові критерії для молодшого офіцерського складу (молодший лейтенант – капітан) – до 40 років, для старшого (майор – полковник) – до 50 років.

Детальну інформацію щодо порядку прийняття осіб офіцерського складу на військову службу за контрактом можна отримати у військових комісаріатах за місцем проживання або за тел. (0522) 24-94-28, (Кропивницький, вул. Кавалерійська 17/19).

Призов офіцерів запасу в Україні проводився вперше.