У Кропивницькому стався черговий порив тепломережі

Сьогодні, 1 грудня, через пориви тепломережі на вулицях Пашутінській та Гоголя у Кропивницькому без тепла залишилися 27 будинків, пожежне депо, два дитсадки та школа.

Про це «Першій електронній» повідомили у аварійно-диспетчерській службі.

Зокрема, теплопостачання відключене у деяких будинках на вулицях Пашутінській, Єгорова, Великій Перспективній, Тарковського та Гоголя.

Нагадаємо, 27 листопада ВАТ «Кіровоградгаз» припинило газопостачання на чотири котельні «Кіровоградтепло». Згодом додалися ще кілька.

28 листопада міський голова Кропивницького Андрій Райкович та його заступник Олександр Мосін перебували з робочою поїздкою в столиці України, де продовжили перемовини з керівництвом НАК «Нафтогаз України».

28 листопада газопостачання тепловиків відновили.