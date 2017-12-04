В Олександрії «Шлюб за добу» взяли перші закохані (ФОТО)

2 грудня в Олександрії стартував проект «Шлюб за добу», ініційований Мін’юстом для термінового пришвидшення процедури реєстрації стосунків.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції в області.

Новим сервісом скористалися дві пари – Андрій і Тетяна Терещенки та Олександр і Олександра Запорії.

«Завдяки реалізації пілотного проекту “Шлюб за добу” жителі Кіровоградщини мають можливість одружитися максимально швидко й не витрачати при цьому час на проходження тривалих бюрократичних процедур у двох містах Кіровоградщини – Кропивницькому та Олександрії. До речі, в обласному центрі з моменту появи сервісу за пришвидшеною процедурою одружилося 226 пар», – сказав начальник обласної юстиції Вадим Гуцул.

Організатором реєстрації стосунків за пришвидшеною процедурою в Олександрії є Палац урочистих подій, який подав на адресу обласного управління юстиції відповідне клопотання про спроможність надання послуг з проведення державної реєстрації шлюбу.