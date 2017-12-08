На Кіровоградщині судитимуть нарколога, який додумався вимагати гроші в поліцейських

Слідство у кримінальному провадженні щодо лікаря-нарколога Голованівської центральної лікарні, викритого на вимаганні неправомірної вигоди, завершене.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Досудове слідство встановило, що лікар вимагав та отримав кошти від співробітників поліції за видачу медичних сертифікатів.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368-4 (одержання особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій, з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду) Кримінального кодексу України направили до суду для розгляду по суті.

Лікаря-нарколога затримали 8 листопада 2017 року на робочому місці з речовими доказами злочину. За видачу медичних сертифікатів одинадцятьом працівникам місцевого відділу поліції він зажадав по 200 гривень з кожного.