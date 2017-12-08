Жінка з Кропивницького, яка загубилася дорогою до Польщі, знайшлася в таборі для біженців

54-річна кропивничанка Лариса Антиминюк, яка виїхала на заробітки в Польщу і зникла, знайшлася у таборі для біженців.

Про це пише «КП».

Родичі зверталися куди тільки можна, аби дізнатися, що трапилося з Ларисою. Врешті-решт з’ясувалося, що вона спочатку загубилася у незнайомому місті – Лодзі. Потім її обікрали, жінці довелося два дні жити на вокзалі. А далі вона сама звернулася до тамтешньої поліції, яка прилаштувала Ларису в табір для біженців.

«Мама розповіла, що тридцятого листопада пішла у магазин і заблукала, – сказала донька Лариси Дарина. – У неї з собою були телефони і трохи грошей, але мобільні розрядилися. Вона просила тамтешніх жителів дати подзвонити, однак їй ніхто не допоміг. Ніхто! Мама знайшла готель і одну ніч переночувала в ньому. Вранці пішла на вокзал, хотіла там зарядити телефони. Далі вже там ночувала, бо гроші скінчилися, і на вокзалі у неї вкрали сумку з документами, телефонами й рештою готівки. Вона ще одну ніч там пробула, а третього грудня сама пішла у поліцію. Правоохоронці її затримали, не дозволяли нікуди зателефонувати».

Жінці доведеться ще кілька тижнів побути у таборі, поки документально підтвердять її особу.