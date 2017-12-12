Театральный Новый год

Совсем недавно театр им. Кропивницкого прошел сложный этап заключения контрактов, и теперь, как в одном из предыдущих интервью говорил главный режиссер Евгений Курман, состав труппы уже определен и можно строить планы на будущее. Об этом мы с ним и решили поговорить.

– Евгений Васильевич, сейчас у вас начинается нормальная, спокойная работа…

– Она и раньше была спокойной. Я не хочу сказать, что присутствовала какая-то нервозность в коллективе, но этот период закончился, и труппа теперь в новой расстановке. Знаете, по аналогии с футболом – мы знаем, кто в нападении, кто в защите, кто на воротах (смеется), – у нас немножко иначе расписана команда. Появился у нас и небольшой улов – пришел молодой актер в результате конкурса. Будем смотреть, учить. Это прекрасно, что новые мужчины появляются на сцене. Сейчас мы начинаем уже планировать репертуар, потому что до окончания процесса конкурса мы с директором театра Владимиром Ефимовым решили не очень растекаться планами, чтобы понять, кто когда и как будет играть.

Уже была готова «Дуэнья», еще в ноябре, но мы решили ее просто впопыхах не выпускать на премьеру. Этот спектакль мы делали долго, мы его обшили, обставили, он музыкальный – это постановочный мюзикл, требующий отдельного своего рождения в репертуар. Уже определена дата премьеры – 27 и 28 января 2018 года. Отойдет вся новогодняя кампания, и после небольшого затишья у нас будет премьера нового мюзикла – яркого, феерического.

– Совсем скоро Новый год. Чем вы порадуете нашу детвору на этот раз?

– В этом году у нас новогодняя «Золушка». Сейчас идут репетиции. Как обычно, сначала это утренник у ёлки. Мы его актуализировали, и, думаем, дети будут очень рады. Секреты пока раскрывать не будем! Ну а сам спектакль – это будет прекрасная феерия про любовь, про чудо, про счастье, которое может свалиться как снег на голову. Мы приглашаем родителей, бабушек и дедушек с детьми и внуками получить удовольствие от погружения в сказочный мир.

– После прошлогоднего «Щелкунчика» сложно даже предположить, чем вы удивите своих маленьких зрителей… Можно сказать, что уже небольшой ажиотаж в городе наблюдается.

– Если люди хотят попасть на нашу сказку, то нужно поторопиться. Я знаю, что на 80% сказка уже продана. Мы еще репетируем, а билеты вовсю продаются. Немедленно идите в кассу!

– Я не удивлюсь, если в следующем году билеты на новогоднюю сказку начнут заказывать в июне!

– С одной стороны, такая удача, как «Щелкунчик», – это всегда приятно, а с другой – это так ответственно, и следующий год не имеет права быть хуже. А всегда держать такой уровень сложно. Мы решили, что бал у Короля будет не просто балом, а новогодним балом сказок. Сказки приехали в гости к Королю и там веселятся, и на этом балу произойдут все события.

– Дальше у вас «Дуэнья». А после нее что можно ожидать?

– Малая сцена – «Чотири дружини одного Івана». Мы тоже чуть приостановили работу над спектаклем, но сейчас он уже в развитии, и скоро тоже выйдем на премьеру. Еще мы сейчас читаем несколько пьес, на которых еще не остановились пока. Это, конечно, будет какая-то украинская классика – музыкальный вариант. Мы читаем Нила Саймона, современных украинских авторов. В этом году мы планируем выйти на наш обычный режим – пять-шесть премьер.

– Планируете ли вы приглашать кого-то из режиссеров для постановок?

– Конечно. Но это будет под конкретную пьесу. Как только мы с Владимиром Владимировичем Ефимовым остановимся на названии, тогда и будем рассматривать кандидатуры приглашенных режиссеров. Это очень ответственный момент: с одной стороны, приглашенный режиссер вносит свежее дыхание в коллектив, с другой стороны, этот человек должен осознанно работать в ключе наших задач, а не вопреки чему-то, поэтому выбор этой кандидатуры всегда требует скрупулезного анализа всего происходящего.

Что ж, нашего зрителя – и взрослого, и маленького – ожидают прекрасные перспективы в плане зрелищ. Кстати, детвора снова сможет встретиться с героями любимых сказок «Русалочка» и «Щелкунчик». Если кто-то по какой-то причине не смог посмотреть их раньше – следите за январской афишей. До встречи в театре!