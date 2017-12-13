У вбивстві 12-річної дівчинки в Кропивницькому зізналася її матір

Поліцейські підозрюють жительку Кропивницького у вбивстві її дванадцятирічної доньки.

Про це «УЦ» повідомило джерело у правоохоронних органах.

Дівчинку, за словами джерела, зарубали сокирою. Її мати Олена Добродій під час допиту зізналася у вбивстві. Жінка хотіла, щоб дитина пішла до школи, а донька намагалася відпроситися. В результаті Олена вдарила дівчинку по голові.

Про вбивство у Facebook також написав перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін: «Все виявилося банально просто. Чоловік пішов на роботу, дорогою молодшу дитину відвів до дитсадка. Старша донька була разом з мамою. Дівчинка просилася залишитися вдома та не йти до школи, а мати, навпаки, наполягала, щоб та все ж таки пішла до школи. В підсумку – в пориві раптово виниклої люті мати вбила дитину, а потім вивезла та залишила на пустирі. Це страшна трагедія. Попереду – низка експертиз, в тому числі й проведення психіатричної експертизи підозрюваної. Крапку повинен поставити суд».

Офіційних відомостей від ГУ НП в області. поки немає.

Нагадаємо, дванадцятирічна Катерина Добродій восьмого грудня нібито пішла до школи, однак там не з’явилася. Протягом цих днів дівчинку шукали поліція, військові та кілька десятків добровольців.

12 грудня тіло дівчинки знайшли неподалік бази відпочинку в Обознівці Кіровоградського району.