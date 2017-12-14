Затриманого на хабарі голову Бобринецької РДА звільнили

Президент Петро Порошенко звільнив Сергія Шевченка з посади голови Бобринецкої райдержадміністрації.

Про це йдеться у розпорядженні глави держави №218/2017-рп, текст якого має «УЦ».

Згідно з документом, Шевченко сам написав заяву на звільнення: «Звільнити Шевченка Сергія Анатолійовича з посади голови Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області, згідно з поданою ним заявою».

Нагадаємо, 15 листопада прокуратура спільно з управлінням захисту економіки в області та Головним управлінням Національної поліції затримала на вимаганні й отриманні 5 тис. грн. голову Бобринецької РДА Сергія Шевченка. За версією правоохоронців, він вимагав та отримав гроші за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг за межами населених пунктів.

Голова ОДА Сергій Кузьменко заявив, що ініціюватиме звільнення Шевченка.