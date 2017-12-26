На родине Фредди, или Наши люди в Занзибаре

Куда только не заносило наших земляков-путешественников! Кропивничане побывали на разных континентах и почти во всех странах. Дошла очередь и до Занзибара.

Эта экзотическая страна расположена на архипелаге из семидесяти пяти островов в Индийском океане, растянувшемся вдоль восточного берега Африки напротив современной Танзании. Совсем недавно кропивничанка Жанна Сичкарь с мужем Дмитрием и друзьями Дмитрием и Инной Тарасовыми побывала на этих удивительных островах. А после возвращения поделилась с «УЦ» своими впечатлениями.

– Это далеко не первое ваше путешествие, и на этот раз выбор пал на Занзибар – родину Фредди Меркьюри.

– Это была наша с мужем уже сорок первая поездка. Путешествие мы всегда планируем заранее. Муж отслеживает все появившиеся акционные билеты на авиарейсы в те страны, где мы еще не побывали… Скажу так: есть люди, которые зарабатывают деньги для того, чтобы их тратить на одежду, убранство квартиры, то есть внешний облик. Мы для себя выбрали приоритетом путешествия, а потом уже все остальное. Эти поездки нас эмоционально подкармливают. Так как мы часто ездим, то нам приходят различные предложения по скидкам. Предлагаемая стоимость билетов в три или четыре раза дешевле обычной. И как же не полететь, если есть такой выгодный вариант посетить ту или иную страну? Вот таким образом в этом году мы и выбрали Занзибар.

Не всегда получается полноценный отдых. Физически бывает очень тяжело. За одну поездку приходится делать семь-восемь перелетов…

– А как было на этот раз?

– В путешествии на Занзибар было немного проще. Сначала мы летели на Амстердам, а уже из аэропорта этого города полетели на Занзибар. Как постоянным пассажирам, на перелет на самолете компании KLM нам предлагают выгодные варианты. Это не лоукост. Мы стараемся выбирать компании, которые предоставляют хорошие условия, безопасность, качественный сервис, обслуживание прекрасное. Ведь лететь надо не пару часов. Туда было три перелета, а уже обратно – четыре. Стараемся так выбирать, чтобы между стыковками было пару часов и не более.

– Получается, ваша семья пропагандирует международный туризм без привлечения туристических компаний?

– Совершенно верно. У моего мужа это хобби. Выискивать интересные маршруты, заниматься поиском доступных билетов. Ему это нравится. Когда-то я посчитала, что одна из наших поездок на Бали без услуг турагентства, обошлась нам в три раза дешевле. Но не стоит сравнивать услуги агентства с личными пожеланиями. Люди, желающие посетить ту или иную страну и пользующиеся услугами турбюро, хотят получить максимум комфорта. При этом они не хотят беспокоиться о возможных проблемах и неустроенности. Они уже выбрали для себя конкретный вариант отдыха и больше ничего не хотят. За это они и платят. Но мы – свободные путешественники, которым не нужна «карта полета» от турагентства. Мы ее выбираем сами. Нам так интересней. Мы можем зайти в то заведение, где едят местные жители, и нам это очень интересно. Смотрим, как они общаются между собой, как едят, как жестикулируют. Все это совсем иначе. Это совершенно другая страна – не туристическая. Не та, которую показывают туристам. Она настоящая. Мы говорим с местными жителями, общаемся с ними и узнаем больше информации о стране, в которой находимся. Иногда мы бываем в таких местах, где туристов вообще нет, и пути туда им местными гидами отрезаны. Но для нас это безумно интересно. Мы свободны, мы сами себе выбираем маршрут. Если отойти от классического туристического маршрута, можно увидеть или хорошее отношение к иностранцам, или негативное. Во многом помогает знание английского языка. Упрощается общение с местными жителями. В какую страну ни поедь, во многих аборигены знают английский.

– Чем удивил Занзибар?

– В один из непляжных дней мы посетили столицу острова Занзибар – город Стоун-Таун, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот небольшой по размерам город, всего полтора на два километра. Известен с восьмого века, слыл важным рынком работорговли и крупным торговым центром региона. Даже несмотря на отмену рабства в 1873 году в Танзании, работорговля все равно здесь велась. Город представляет собой хаотичное скопление улиц со множеством магазинчиков, базаров, мечетей, дворов и крепостей. Город украшают два бывших дворца султанов, два огромных собора, колониальные особняки, заброшенные древние бани в персидском стиле и целая коллекция причудливых зданий иностранных консульств. Отличительная особенность богатых домов Стоун-Тауна – массивные украшенные двери. Причем на некоторых из них можно отчетливо рассмотреть торчащие шипы-шишки. Считалось, что они предотвращают от набегов слонов.

– Чем Стоун-Таун вас покорил как путешественников?

– Первая интересная точка – англиканский собор и старый рабовладельческий рынок. Сейчас это музей. Сначала мы посетили помещения, где держали рабов. Зрелище ужасное. Несколько темных тесных помещений с низким потолком, где в два яруса находилось одновременно до пятидесяти человек. А площадь там всего метров двенадцать от силы. Их держали там как бы на временном перевалочном пункте, перед отправкой на суда. То есть фактически до продажи. Мужчин держали отдельно от женщин и детей. Цену раба определяли, исходя из его силы и выносливости. Для этого рабов били плетью и смотрели, как они держат удар. Чем мужественнее раб выносил боль и побои, тем выше назначали цену. Таковы были нравы в те времена. Не самые приятные впечатления. Кстати, тут же, на территории, видимо, уже в знак скорби по не самым приятным временам для островитян, установлен памятник рабам.

– Кроме исторических торговых мест, вы, видимо, посещали еще и нынешние?

– Городской рынок – это особое место. Людей – тьма, запахи рыбных рядов сводят с ума. Правда, фруктовые ряды и ряды специй забивают неприятный запах. Наш гид все переживал относительно запахов. А вдруг у нас есть аллергия на рыбные или запахи специй. Если так спрашивал, беспокоился, значит, проблемы в связи с этим у туристов иногда бывают.

– А места, связанные с легендарным Фредди, вам удалось посетить?

– Конечно, мы знали, что на Занзибаре родился Фредди Меркьюри (настоящее имя Фаррух Булсара – Авт.). Здесь сохранился его дом, в котором, правда, сейчас отель. О том, что в этом доме родился великий музыкант, говорит только небольшая табличка. А так – обычный дом. Как рассказали нам местные экскурсоводы, семья будущего лидера группы Queen жила в Стоун-Тауне. Тут на окраине города родились Фредди и его младшая сестра. Однажды его учитель музыки в школе обратил внимание на то, что Фаррух имеет способности к музыке. Ему было всего восемь лет, когда родители отправили его в Индию, и он пошел в английскую школу святого Петра, которая находилась в пятистах километрах от Бомбея. Друзья по школе, для которых имя Фаррух было трудным для произношения, окрестили его Фредди. А псевдоним Меркьюри появился гораздо позже – в семидесятом году уже прошлого столетия. После окончания школы Фредди вернулся на Занзибар, но вскоре из-за политической нестабильности семья Булсара переехала в Англию. Там и началась музыкальная карьера Фредди. Учась в колледже, он играл во многих группах, а спустя несколько лет этот мальчик стал мировой легендой, чье имя, пусть и выдуманное, навсегда вписано в историю рок-музыки и историю Занзибара.

На главном и прилегающем к нему островах издавна выращивают гвоздику, корицу, мускатный орех, ваниль, кардамон и другие специи. Плантации находятся посередине острова.

Не все успеешь увидеть за короткий срок поездки, но туристам в местных кафешках удается узнать многое. Когда туда летели, мы не знали, что на побережье живут местные племена, которые отказываются от достижений человечества и до сих пор живут в домах, где нет электричества, водопровода, носят традиционную красно-синюю одежду, замотанную по типу простыни в бане. Это некогда воинственные масаи. Поразило, что мужчины-масаи ничего не делают, курят травку, на охоту давно не ходят, ни с кем не воюют. Повседневную работу в деревне выполняют женщины. Именно женщины собирают морскую капусту, фрукты, носят на себе детей, а маленькие дети и подростки пасут скот. Так там устроен мир.

– Кроме местных «мегаполисов», были походы в дикую природу?

– В один из дней мы съездили в удивительный национальный парк – лес «Джозани» в центре острова. Это полудикие джунгли – Национальный парк под названием «Джозани Форест». Это одно из немногих мест на Занзибаре, не занятых городской застройкой или плантациями специй. Сейчас этот парк – особо охраняемая природная зона, где все сохранилось практически в первозданном виде. Фактически это настоящий Парк юрского периода, сохранившийся до наших дней. Нам сразу так и показалось. Было впечатление, что именно здесь этот фильм и снимался. Территория площадью в сорок четыре квадратных километра разделена на три зоны – кустарники, мангровые заросли и тропический лес. Здесь, если повезет, можно увидеть диких кошек, антилоп суни, хамелеонов, редких птиц и бабочек и даже занзибарского леопарда. Но самая главная достопримечательность этого кусочка суши – это единственное место на планете, где сохранились и живут дикие обезьяны красные колобусы. К сожалению, их нам увидеть не довелось, но очень хотелось. А еще в эко-структуре «Джозани» растут знаменитые и очень ценные деревья махагон, известные как красное дерево. Они занесены в список CITES – своего рода международную Красную книгу дикой природы. Махагон – это тропическое дерево в зрелом виде высотой от тридцати до пятидесяти метров и до двух метров в диаметре. Красиво – не пересказать! Лучше увидеть. Говорят, что эта древесина идеальна для изготовления мебели. Мебель из древесины махагони выглядит роскошно и презентабельно. И доверяют ее изготовление лишь специально подготовленным столярам высшей квалификации – краснодеревщикам. А еще эту древесину используют для отделки роскошных кораблей и яхт. Другая особенность парка – мангровые заросли. Это влажные вечнозеленые лиственные леса, они всегда сырые из-за подпитки грунтовыми водами из океана от приливов. Немногие растения выжили бы в соленой воде, но это не относится к манграм. Здесь своя особенная экосистема и свои обитатели, тут влажно, душно и очень тихо. Для прогулок проложены мостки, которые иногда пересекают небольшие речушки и водоемчики. А какие там птички! Пестрые, яркие, маленькие и большие. Щебечут, порхают. Просто рай какой-то! И снова о деревьях. Они тоже поразили наше впечатление. Многие мангры, как говорят, живородящие. Их семена, не отделившись от дерева, прорастают. Отсоединившись от дерева, как правило, в период отлива, проросток падает и быстро закрепляется в почве. Это здорово…

– Вы для себя открыли уже много стран, практически на всех континентах планеты Земля, что дальше?

– Хотелось бы побывать на кончике Южной Америки. В самой южной точке Аргентины – городе Ушуая.