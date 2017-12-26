Область и центр – с бюджетами, не без скандала

В День энергетика и зимнего солнцестояния областные депутаты утвердили бюджет Кировоградщины на следующий год, главную программу ее развития и не продвинули по службе собственного зампреда. Накануне собственную смету на 2018-й приняли и в областном центре – в атмосфере просто-таки небывалого единства.

Если голосование за подготовленный администрацией проект в «старшем» совете особых сомнений ни у кого не вызывало, то в Кропивницком, где оппозиция к городскому голове Андрею Райковичу временами даже слишком активна, все могло пойти как угодно. Но не пошло. В прямом смысле «бодавшийся» с мэром в его приемной Владимир Смирнов из «Самопомочи» и Александр Цертий из имевшей заммэрские амбиции «Батькивщины» в один голос хвалили проект бюджета и работу финансового управления. Очевидно, договориться со всеми все-таки получилось.

В области говорили уже о конкретике. Вносивший проект бюджета председатель ОГА Сергей Кузьменко отвечал на вопросы депутатов по объектам и направлениям. К примеру, в 2018 году должно наконец-то начаться строительство водопровода в Долинской. Деньги на проектно-сметную документацию выделялись уже в этом году, но «забуксовали» местные советы – с выделением земли под насосную станцию в том числе.

– Областная государственная администрация в 2018 году будет настаивать и помогать органам местного самоуправления, чтобы этот вопрос был урегулирован и мы имели возможность начать реализацию проекта по строительству водопровода, - подчеркнул руководитель области.

Кузьменко говорил также о реконструкции городского театра в Александрии – здание является памятником архитектуры, и с проектом возникли некоторые трудности. Хотя внешний ремонт уже сделан, внутренние работы нужно выполнять с учетом аутентичности помещения. С такими препятствиями, усложняющими ремонты и делающими их дороже, область уже сталкивалась в ходе реконструкции одной из казарм 3-го полка спецназа, а город – в процессе под­готовки проекта второй транспортной арки на бывшей Колхозной. Издержки архитектурного наследия…

– В бюджете остаются средства, выделенные на реконструкцию театра в 2017 году. Ищем подрядную организацию, которая закончит работы, - отметил глава администрации.

Кроме того, за счет бюджета на следующий год область закроет долги перед подрядчиками, которые участвовали в масштабном проекте по реконструкции и переоснащению комплекса детской областной больницы. На это предусмотрено 12 миллионов в бюджете развития региона.

– Убежден, что проекты, реализованные в сфере здравоохранения области на протяжении двух последних лет, будут служить людям не одно десятилетие. Благодарю всех строителей и все структуры, которые финансировали работы в детской областной больнице до того, как поступили средства из государственного и областного бюджетов. Мы люди ответственные и порядочные, поэтому должны за те работы стопроцентно расплатиться, – подчеркнул Кузьменко.

В бюджете развития также заложены несколько десятков миллионов на покупку ангиографа для «взрослой» областной больницы, капремонты областного центра туризма, краеведения и экскурсий для школьников и систем отопления, водоснабжения, электросетей областных медицинских учреждений. Главная смета Кировоградщины на 2018-й имеет профицит – запланированные доходы в сумме около 6,5 миллиарда гривен должны превысить доходы почти на 400 тысяч.

Все же и на предпраздничной областной сессии не обошлось без легкого привкуса скандала. Одним из вопросов повестки дня было присвоение очередного ранга должностного лица местного самоуправления заместителю председателя областного совета свободовцу Игорю Степуре. Он, напомним, является фигурантом уголовного дела в связи с беспорядками под Верховной Радой в 2015-м, когда погибло четверо нацгвардейцев. В зале идею приняли с прохладцей: по словам Ирины Чемерис, зампред недавно серьезно злоупотребил правом совещательного голоса на заседании депутатской комиссии по здравоохранению, которую она возглавляет. Ранг Степуре, в общем, не присвоили.

Многоточие в последней сессии 2017-го поставил очередной назревающий земельный конфликт из ряда многих, громко звучавших в уходящем году. Жительница села Млынок Онуфриевского района области, которой дали слово под конец заседания, заявила, в частности, что ее земляки якобы уже 15 лет не получают никаких выплат за свои паи, которые обрабатывает некий кооператив. Прозвучало как напоминание: свистопляска вокруг одного из самых ценных и рентабельных ресурсов, аграрной земли, скорее всего, продолжится и в 2018-м, вместе с вопросами к полиции, судам, прокуратуре и юстиции и головной болью для местной власти. Постановили разобраться в рамках полномочий…