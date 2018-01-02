«Кутаиси»: лучше один раз увидеть…

На праздник Святого Николая кропивничане и гости города получили незабываемый подарок – выступление на сцене областной филармонии Государственного ансамбля песни и танца Грузии «Кутаиси». Это был поистине триумф: яркие традиционные грузинские танцы со сложнейшими акробатическими трюками, в процессе которых со сцены в прямом смысле слова летели искры; многоголосное душевное пение – в том числе легендарная «Сулико» и сюрприз украинцам «Рідна мати моя»; костюмы, подчеркивающие дикую экспрессию кавказских парней и таинственную утонченность их девушек. И всё это со стопроцентной отдачей и любовью к зрителю.

Широта кавказской души распространилась даже на фойе филармонии – там весь вечер проходила дегустация настоящих грузинских вин. Но, как признались сами участники ансамбля, себе они спиртное позволяют крайне редко, да и то в мизерных дозах. Как «Кутаиси» гастролируется в Украине – читайте в интервью с главным балетмейстером ансамбля Шотой Джишкариани.

– Вы объездили полмира: Турция, Испания, Германия, Франция, Бельгия, Италия, США. И это далеко не полный список. Где вас лучше всего принимают? Страна-фаворит?

– Австралия, потому что это очень развитая страна, и там люди очень хорошо нас принимают. Но в Украине люди тоже очень гостеприимные. Это не первый наш визит к вам. Всегда теплый прием. Аплодисментов нам у вас хватает. Мы всегда стараемся отдать все, что у нас есть. Для танцоров аплодисменты – это самый большой дар, вы же знаете. Украинских и грузинских зрителей объединяет то, что они горячие.

– Ансамбль основан достаточно давно, скоро ему будет уже 30 лет. Как меняется состав и из каких учебных заведений или кастингов вы набираете артистов?

– У нас есть подготовительный коллектив, с детства мы растим маленьких танцоров. Также у нас есть взрослый состав ансамбля, который вы сегодня увидели. Я думаю, вы остались очень довольны. Потом, уже отучившись 7-10 лет, юниоры переходят в государственный ансамбль.

– Снимается ли «Кутаиси» в кино? Часто вас приглашают на телевидение в телепроекты?

– Если вы смотрели – у нас есть ряд видеороликов. Последний раз мы снимали ролик где-то полгода тому назад. Это очень хороший ролик был. Трудно было его снимать – в горах лед, ребята замерзли. Зато потом всё получилось очень классно.

– Все ли сто процентов участников – грузины? Или есть хоть кто-то один просто талантливый хореограф или музыкант брюнет?

– Сто! Даже сто двадцать! (Смеется.)

– Есть ли у вас традиция праздновать День Святого Николая? Дарите детям подарки?

– У православных День Святого Николая – это очень дорогой день, мы отмечаем этот праздник. Свечки зажигаем дома, в церковь ходим. Подарки детям дарим на Новый год, а на этот праздник – нет. У нас нет такого обычая.

– К нам не единожды приезжал еще один всемирно известный коллектив – ансамбль народного танца Грузии «Сухишвили». Какие у вас отношения с земляками?

– Вообще-то лично я сам вырос в «Сухишвили», я много лет танцевал в этом ансамбле в Тбилиси, с 1998-го до 2008 года. После этого я вернулся в родной город и пошел в «Кутаиси». У нас с «Сухишвили» дружеские отношения. Вот в вашем городе два года тому назад был концерт – так ребята из того состава теперь танцуют в «Сухишвили». «Сухишвили» – это высший пилотаж. Есть еще в Грузии ансамбли хорошие – тот же «Батуми». У всех свой стиль. Эти культуры нужно обязательно объединять, и потом получается такая смесь, как ураган. Это правильно.

– Есть один ваш земляк, за которым сейчас следит вся Украина и мир. Речь о Михеиле Саакашвили. Как у вас в Грузии относятся к Михо и его деятельности?

– Михеил Саакашвили 10 лет назад, когда в правительство пришел, правда, очень много сделал. Много изменил, наладил. Что сегодня в Грузии хорошего происходит – его большая заслуга. Он делал всё возможное со своей командой. Потом в последнее время что-то там произошло. И это все замечают, все видят. Теперь, что он тут делает и творит, это уже вы должны мне сказать. Как вы относитесь к этому? (Смеется.)

– Бесконечные гастроли не мешают личному счастью?

– Много наших танцоров между собой – семейные пары. Многие оставили дома жену или мужа. Проблемы нет. Говорим со своими половинками, ищем понимание. Это обыкновенная работа. Я свою жену с маленькой дочкой оставил, например. Многие идут по стопам родителей в хореографию.

– Вы приезжали пару лет тому назад. С тех пор как-то изменилась программа?

– Да, конечно. Мы изменили некоторые танцы, увидев в последний раз, что больше любит украинский народ.

– Когда-то у вас в программе был украинский танец. Это вы для каждой страны, в которую едете, готовите национальный танец или Украина в этом плане на особом счету?

– Это для вас эксклюзив. И пара песен-сюрпризов.

– Но австралийского танца у вас же нет?

– Нет. Из австралийского только бумеранг есть. (Смеется.)

– Поздравьте наших читателей с Новым годом, пожалуйста.

– Я желаю мира вашей стране и вашим семьям, здоровья и всего хорошего. Я вас всех люблю!

Фото Олега Шрамко, «УЦ»