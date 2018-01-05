Кіровоградський обласний художній музей відсвяткував 25-річчя (ФОТО)

Кіровоградський обласний художній музей відзначив своє 25-річчя вчора, 4 січня.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

До привітань ювілярам долучилися перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Коваленко, директор департаменту культури, туризму та культурної спадщини Валентина Животовська, радник голови облдержадміністрації Микола Сухомлин.

Сергій Коваленко привітав колектив закладу з ювілейним днем народження, а всіх присутніх – з початком 2018 року як року 25-річчя обласного художнього музею, протягом якого відбуватиметься низка заходів, приурочених до цієї дати.

25 років тому, зазначив він, Микола Сухомлин прийняв дуже відповідальне, дуже важливе рішення, і саме так розпочалась славна (як засвідчив час) історія художнього музею.

Обласна влада теж готувалася до ювілею. Протягом останніх трьох років з бюджету виділено понад вісім мільйонів гривень для проведення ремонту в приміщенні музею. Є ще багато планів, є проблемні питання, які потребують вирішення.

«Буваючи всі ці роки у стінах обласного музею, бачачи, як він творчо зростає і розвивається, яку велику роль відіграє сьогодні у нашому житті, – зазначив у своєму виступі Микола Сухомлин, – я ще раз переконуюся в тому, що прийняте 4 січня 1993 року рішення – абсолютно правильне і виправдане. У музеї кипить робота, і це свідчить, що тут працюють справжні професіонали, які завдяки своїй небайдужості до високого мистецтва долучають до нього кожного з нас, збагачують культурою наше життя».