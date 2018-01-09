«Аква Вита»: 20 лет спустя

Отчетливо помню, как подростки осаждали концертные залы, где выступали Игорь Балан и Ира Филатова. Позвольте прихвастнуть – первую статью о популярнейшей в девяностые группе «Аква Вита» написал автор этих строк. По областному телевидению уже крутили их ролики с легкой руки редактора Виталия Цыпина, который был автором нескольких текстов песен «Аква Виты» и продвигал ее. А вот первая статья – моя. Потом были «Территория А», множество званий и наград, почти миллион (!!!) проданных копий альбома «А тепер усе інакше»…

«Аква Вита» существует, правда, с другой солисткой, Аленой Титаренко. Игоря Балана приглашают выступить в разных регионах, в новогоднюю ночь на «Першому національному» группа выступала. Конечно, слава и узнаваемость уже не те, но все же «Аква Вита» жива! Мы пообщались с Игорем о том, чем и как он сейчас живет.

– Часто зовут где-то выступить?

– Я никогда и не прекращал выступления. Может, мало об этом известно потому, что не очень люблю «Фейсбук», не нравятся мне некоторые его моменты, и я не выкладываю видео и фото. Особенно потому, что меня без моего ведома добавляют в какие-то группы, лезут дружить какие-то непонятные люди.

А так сейчас , если разобраться, у всех с концертами печалька. Никто не может похвастаться, что не успевает отбиваться от приглашений. До войны было часто, звали все время. 4-5 концертов в месяц у меня было. Сегодня один концерт в два месяца, и это хорошо.

– Ну ты же в первую очередь композитор, автор. Кому сейчас пишешь?

– Да всем, кто обращается и платит. У меня нет ограничений каких-то – и детям пишу, и именитым. Последние работы – Марта Шпак, она солистка Государственного академического ансамбля песни и танца МВД Украины, вместе с канадским парнем Денни ДеМарчи я им делал рождественскую песню. Еще Андрей Князь, заслуженный артист Украины, он из Львова. Егор Грей, финалист «X-Фактора». Ну и так далее.

Много было новогодних заказов – люди хотят иметь какие-то свои нарезки из клипов. Что-то постоянно есть в работе.

– Про именитых расскажи!

– София Ротару тебя устраивает? Работал с ней. Удаленно, на дистанции.

– На этом можно было бы ставить точку, но все же еще кого-то назови.

– Ирина Билык нормально? Виктор Павлик. Вадим Козаченко.

– Он из Москвы к тебе приезжал?!

– Да. Владимир Гришко, наша самая-самая оперная звезда.

-Та же Ирина Билык – как у нее, корона на голове сверкает?

– Абсолютно нет. В рабочем общении она совершенно простой нормальный человек. Мне кажется, она иногда на камеры включает «звезду», но это суть шоу-бизнеса. Ты ей говоришь, что хотел бы видеть (речь не о нотах, она с этим все знает, это с Поплавским иногда приходилось…) в подаче, саунде, она всегда тебя слышит. Хотя мы давно не работали вместе.

– С нашим общим земляком Поплавским работаешь?

– Поплавский он такой человек, что, когда ему что-то надо, он тебя сам зовет. Просто в последнее время он ничего такого, похоже, не планирует, ничего не мутит. А в свое время я ему написал три песни, а сколько аранжировок делал, даже не подсчитаю. Дело в том, что он всегда сразу нескольким людям заказывал аранжировки и потом выбирал из них. По 98 вариантов одной песни могло быть! Часто он выбирал мои варианты.

Год назад у него был очередной приступ творчества, и я ему переделывал «Полем, полем». На «Ютубе» есть, можешь глянуть.

– Кстати, о «Ютубе». Я пересмотрел, какие песни «Аква Виты» самые популярные. Наибольшее количество просмотров у «А тепер усе інакше», почти полмиллиона. А какая, на твой взгляд, самая удачная песня у вас была?

– Если взглянуть назад, то пик популярности, мне кажется, был у песни «Поплач». (Кстати, слова для этой песни написал Александр Бригинец, он сегодня народный депутат Украины. – Авт.). В том виде, в каком она была тогда… я и сегодня на концертах пою ее в изначальном виде, все остальные я давно переработал. Она актуальна и спустя двадцать лет! Взять любую другую мою песню тех времен – не выдерживают моей же критики. Все переделал, у всех песен новые версии.

Тут дело даже больше в том, что в начале двухтысячных годов произошла революция, полный переход на цифровые технологии. Звук кардинально поменялся. И я думаю, что даже пройдет еще 20 лет, но так круто звучание не поменяется. Та революция звука была потрясающей. Будут меняться стили, но формат звука вряд ли уже.

Ведь когда мы начинали, то вообще ничего подобного не было! Даже какой-то семплер был заморской неимоверной диковиной. Сегодня – полный шоколад, все, что хочешь, только придумывай. Но парадокс в том, что, глядя на молодняк, слушая его, понимаешь – техника есть, а идей нет. Тупо понты. Пытаются из себя что-то изобразить, а нечего. Из последних мне более-менее понравился LAUD, выпускник «Голосу країни». Хотя и он поет как-то пережимая нос, гнусавит.

Может, я старею, но мне эти ребята, которые изображают из себя каких-то полупьяных или обкуренных, все поголовно в кедах… Скучно. И перебор.

– Ты давно был в родном Смолино?

– К сожалению, очень давно. Моя мама живет в Крыму, отец с новой семьей по-прежнему в Смолино. Весной собираюсь съездить.

– Ты с Ириной Филатовой не общаешься?

– Нет. Понимаешь, все меня постоянно об этом спрашивают… Я скажу так – человек предал несколько раз… «Аква Виты» в том составе не будет никогда.

– Новая солистка Алена Титаренко откуда взялась? Ты кастинг проводил?

– Честно? Ее отец хотел ей начать делать карьеру в шоу-бизнесе и предложил мне вместе поработать. Может, это прозаично, но это так. И она неплохо справляется.

В нашем шоу-бизнесе сегодняшнем как дела обстоят? Как в футболе – «хто вище б’є, той краще грає». Если берешь ноту выше других, то ты типа лучше. Но если взять мировую практику, то там такого нет в принципе! Возьмем Мадонну. Она что, вокалистка? Возьмем Стинга, он же безголосый. «Пет Шоп Бойз» вообще в ноты не попадали, но насколько популярны были!

А у нас… Как говорит Михаил Михайлович Поплавский – «Когда выпьют, все поют». Поющих у нас в стране действительно много. Но возьмем, к примеру, тот же «X-Фактор». Когда люди поют знаменитые мировые песни, которые все знают, которые у всех в голове, то все прекрасно. Но как только дело доходит до своих… Ничего не выходит. Пусто. Есть правильное исполнение нот, но нет мозга, что ли. Я приведу аналогию с футболом. Есть 11 великолепных игроков. Но если им не скажет тренер: ты должен быть там, ты держишь этого противника, ты в случае атаки соперника бежишь в это место на поле, то толку не будет. В шоу-бизнесе есть нечто подобное. Поверь мне – чтобы был толк, нужен кто-то, кто этому поющему мальчику или девочке говорит: делай так, скажи то, одень это, этот концерт не твой, с этим в одной программе не выступай и т.д.

Еще в начале карьеры «Аква Виты» мне многие говорили – расстанься с Ирой Филатовой. Но я не послушался, пожалел ее, и в итоге все было угроблено. Нельзя сказать, что именно она погубила проект, но одним из звеньев цепи была. Но не будем о грустном. С праздниками всех!