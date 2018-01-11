Голова правління «Кіровоградгаз»: проблеми є лише з одним теплопостачальником

Проблеми з отриманням номінації на споживання природного газу не може вирішити лише ДП «Кіровоградгаз» ТОВ «ЦНТІ УНГА».

Про це в ефірі «Теми дня» на каналі «Кіровоград» заявив голова правління ВАТ «Кіровоградгаз» Олександр Гладкий сьогодні, 11 січня, передає кореспондент «УЦ».

«Колеги з “Теплоенергетика”, наприклад, вирішили проблему в листопаді за два дні. Я – оптиміст, тому сподіваюся, що і в колег з “Кіровоградтепла” все вийде. Але поки у нас проблеми є лише з “Кіровоградтеплом”», – сказав Гладкий.

За його словами, нараді борг ДП «Кіровоградтепло» за спожитий у жовтні – листопаді 2017 року газ становить майже 96 мільйонів гривень. «Це з урахуванням коефіцієнту 2,0, куди входять і штрафні санкції. Якщо їм не вдасться отримати номінації, то сюди додадуться ще приблизно 95 мільйонів», – уточнив він.

Олександр Гладкий зазначив, що завтра, 12 грудня, – фактично останній день, коли підприємство зможе одержати номінації на газ. «Газ – це дуже дорогий продукт, за нього треба платити. Безкоштовного користування не буде», – додав голова правління «Кіровоградгазу».

Нагадаємо, ВАТ «Кіровоградгаз» може знову відключити котельні ДП «Кіровоградтепло» з 15 січня.

У міській раді визначили 15 січня як граничну дату, до якої «Кіровоградтепло» має отримати ліміти на газ. Якщо цього не вдасться зробити, мерія починатиме процедуру повернення підприємства до комунальної власності.

Тим часом «Кіровоградтепло» оприлюднило адреси своїх боржників та загальну суму боргу населення за теплопостачання – понад 48 мільйонів гривень. Директор «Кіровоградгазу» Анатолій Таран також повідомив, що підприємство наразі намагається отримати фінансові гарантії від «Укргазбанку».

Котельні ДП «Кіровоградтепло» забезпечують централізованим теплопостачанням близько двох третин Кропивницького.