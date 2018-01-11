На Кіровоградщині вдруге з початку року побили вікна в редакції газети й архіві (ФОТО)

Невідомі розбили вісім вікон у приміщенні ТОВ «РВО “Олександрівщина”» та Олександрівського селищного трудового архіву.

Про це «УЦ» повідомила директор (головний редактор) ТОВ «РВО “Олександрівщина”» Галина Шевченко.

«Розбили вісім вікон – і в наших кабінетах, і в архіві. У ніч з дев’ятого на десяте січня це сталося, – сказала вона. – Причому, ймовірно, били руками, бо лишилися криваві сліди».

За словами Галини Шевченко, це вже другий випадок з початку 2018 року.

«Перший раз був другого січня, після того вікна засклили», – зазначила директор ТОВ.

Вона також додала, що наразі поліція активно шукає зловмисників. Крім того, на місце події виїжджали співробітники прокуратури.

ТОВ «РВО “Олександрівщина”» видає районну газету «Вперед».

Нагадаємо, на початку травня 2017 року невідомі обстріляли редакцію газети «Світловодськ вечірній», що розташована у приміщенні мерії.