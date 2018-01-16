С новым рабочим годом!

Несмотря на больше чем две недели праздников, инфраструктура областного центра оставалась в рабочем состоянии. Коммунальные службы, транспорт, правоохранительные органы обеспечили отсутствие проблем. Об этом и не только говорил на аппаратном совещании городской голова Андрей Райкович.

Анализируя первый в этом году личный прием граждан, Андрей Райкович заметил, что год новый – жалобы старые. И они в основном касаются проблем ЖКХ. «Люди не требуют от нас чего-то сверхвозможного. Я имею в виду качество работы подрядчиков во время укладки асфальтного покрытия на придомовых территориях. За все это платятся бюджетные, народные деньги. И мне совестно слушать жалобы людей с инвалидностью на то, что ни новые автобусы, ни троллейбусы не могут нормально опустить пандус из-за высоких бордюров», – заметил Андрей Павлович. Он уверен, что решить эти проблемы несложно, были бы желание, чувство ответственности чиновников и контроль, в том числе со стороны общественности.

Уже сейчас нужно быть готовыми к возможным снегопадам. Для того, чтобы беспрепятственно можно было чистить улицы, владельцы автотранспорта не должны парковать его на длительное время около бордюров.

Досталось от мэра водоканалу, который несвоевременно и некачественно восстанавливает асфальтное покрытие на местах ликвидированных порывов. «Будете так хозяйствовать – вернем вас в состав городского коммунального предприятия и будем управлять вашей работой», – заявил Райкович.

Снова была поднята тема автономного отопления. Не останутся две квартиры с централизованным отоплением в доме, где все остальные перешли на автономное, заявил мэр. «Для этого в бюджете предусмотрены средства, для этого принята программа софинансирования с НАК “Нафтогаз України”, чтобы обеспечить эти квартиры автономным отоплением», – заметил городской голова.

Андрей Павлович поручил снять с повестки дня вопрос ремонта подъездов. То есть отремонтировать их. «Во время выборов очень многие хотят на этом пропиариться, – заметил Райкович. – Мы откроем счета, пусть перечисляют туда деньги, а ЖЭКи будут ремонтировать. А ходить по подъездам – один побелил, другой покрасил, а третий повесил объявление – такого не будет».

Украденные крышки канализационных люков, разбитые памятники на Дальневосточном кладбище, очередной конфликт в 18-й школе, раскуроченные лифты и еще многие вопросы должны быть под контролем соответствующих служб. Пусть будет так.