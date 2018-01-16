Сельхозземля: каждая пядь – под контроль

С началом нового года интересно узнать, какие новшества ожидают граждан Украины, то есть нас с вами, в различных сферах жизни. В поисках изменений мы обнаружили увесистый документ, название которого не менее солидное, чем количество страниц. Назовем его просто – Стратегией. Она утверждена Кабмином, вступила в силу еще в прошлом году, содержит усовершенствованные механизмы управления сельхозземлями и распоряжения ими. Разобраться в Стратегии мы попросили Светлану Мукоиду, директора КП «Кировоградский земельно-кадастровый центр».

Для начала несколько внушительных цифр. По состоянию на начало прошлого года земельный фонд нашей страны составлял 60,3 миллиона гектаров, или около шести процентов территории Европы. А вот сельскохозяйственные угодья – около 19 процентов общеевропейских. Имеем повод гордиться: показатель площади сельскохозяйственных угодий в расчете на одно лицо является самым высоким среди европейских стран и составляет 0,9 гектара. И еще одна цифра: сельскохозяйственные земели составляют 70 процентов площади всей страны. Видимо, поэтому Украину называют аграрной страной, житницей Европы и т.п.

Есть поводы не только для гордости, но и для тревоги. В нашей стране достаточно много малопродуктивных и техногенно загрязненных земель – более одного миллиона гектаров. Для обеспечения экологического равновесия у нас недостаточно лесов. И наши земли чрезмерно распаханы, что наносит ущерб природе. Кроме того, мы имеем сложности в земельных отношениях, которые перманентно реформируются. У нас на законодательном уровне не охраняется плодородие сельхозземель, поэтому уменьшается содержание гумуса. В общем, с целью улучшить, усовершенствовать, исправить, предотвратить и была разработана Стратегия.

При передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность гражданам будет учитываться позиция соответствующего сельского или поселкового совета. В первую очередь землю будут предоставлять участникам антитеррористической операции. Важно, что бесплатно смогут передать лишь 25 процентов от площади земли, право на аренду которой было продано на соответствующей территории в предыдущем квартале.

Что касается продажи права на аренду – это так называемые торги. При формировании лота срок действия договора аренды будет составлять 7 лет, а не 49, как было до этого. Продлить аренду до 25 лет смогут лишь те, у кого на земле многолетние насаждения, то есть сады. Земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности будут передаваться в аренду только при наличии агрохимического паспорта. И не реже, чем раз в три года состояние грунта будет проверяться. Если полезные свойства земли будут ухудшаться, договор аренды возобновляться не будет. Разумное решение, если учесть, что недобросовестные аграрии пренебрегают севооборотом.

Если кто-то добровольно откажется от земельного участка, в том числе от пая, который является собственностью, такая земля будет передаваться в пользование исключительно на торгах. На тех же земельных торгах можно будет получить землю для сенокоса, выпаса скота или огородничества. Раньше для таких целей торги не были нужны. Более того, время от времени будут совершаться проверки на предмет незаконного распахивания таких участков. Приоритетность приобретения прав на земельные участки на торгах будут иметь те, кто подтвердит намерение заниматься садоводством, виноградарством или развитием органического земледелия.

Право распоряжаться землями государственной собственности передается объединенным территориальным громадам, что естественно. Действующие договора аренды сельхозземель должны быть пересмотрены. Если в них будут найдены нарушения требований законодательства, в частности в случае занижения нормативной денежной оценки или неуплаты аренды, такие договора будут разорваны. Будет много работы у юристов.

Это не все цели и задачи Стратегии. Их много, они обоснованные и разумные, хватило бы духу и сил внедрить их в жизнь. Ведь и правда, сельхозземля – пожалуй, единственное, что осталось у народа.