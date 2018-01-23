Контроль, контроль и еще раз контроль

Пока народ радуется снегу, коммунальные службы с ним борются. И это правильно, поскольку нерасчищенные дороги и тротуары, неубранные снежные горы и непосыпанные дорожки – это никакая не зимняя красота, а серьезные проблемы. Это стало темой номер один на аппаратном совещании городского головы Кропивницкого.

Андрей Райкович акцентировал внимание присутствующих на том, что общественные места, в том числе остановки, надо убирать силами коммунальных служб и предприятий всех форм собственности, за которыми закреплены территории. Специнспекция этот процесс и его результат должна «беспощадно контролировать». «Люди могут травмироваться, и это не на пользу и не на наш авторитет», - сказал Райкович, заметив, что на первых этажах строений расположены многочисленные магазины и кафе. Их хозяева должны быть заинтересованы в доступе клиентов в свои заведения.

Еще раз указав на то, что на уборку снега должны быть мобилизованы все, а не только коммунальщики, городской голова сообщил, что на баланс горсовета переходит структура, отвечающая за дорожную разметку и работу светофоров. «Необходимо наладить работу этой организации, дать социальный, коммунальный, общественный заказ, что надо городу для безопасности движения. Нам нужен порядок в городе», - заявил Андрей Павлович. Он еще раз напомнил патрульной полиции, что она должна проявлять профессионализм и принципиальность, не допускать парковки автомобилей на обочинах проезжей части, где двигаются снегоуборочная техника и пассажирские автобусы большой вместимости.

На отремонтированных в прошлом году дорогах стали появляться ямы. Это свидетельство некачественного ремонта, а выполнять работы на тех же участках возможности и средств в этом году не будет. Для того, чтобы избежать расширения и углубления образовавшихся ям, их немедленно следует засыпать отсевом и специальной смесью. И в который раз городской голова заметил, что водоканал после ликвидации порывов недобросовестно восстанавливает разрытое дорожное покрытие. «Стыдно, что наши дороги сравнивают с разбомбленными дорогами на Донбассе», - сказал Райкович.

Санитарное состояние конечных остановок рискует стать вечной темой аппаратных совещаний. Мэр обратил внимание на желтый снег, заметив, что водители – живые люди, им надо справлять нужду, но для этого нужны туалеты.

Беспокоит городского голову и ситуация с арендованными участками. «Глубокоуважаемые бизнесмены высокого ранга допустили образование на этих участках несанкционированных свалок. Бизнес-проекты не реализуются, граждане жалуются», - сообщил мэр. С целью исправить ситуацию он призвал специнспекцию штрафовать арендаторов и требовать систематической уборки территорий. Кроме того, предложил опубликовать в прессе фамилии нерадивых хозяев арендованных участков.

Ректор педуниверситета обратил внимание городского головы на незаконную парковку автомобилей на территории сквера имени Шевченко. Машины ставят буквально на газонах. Данная ситуация будет взята под контроль, к тому же соответствующие службы должны будут подумать над благоустройством знакового для города места.

Управление архитектуры и коммунальные службы займутся также Центральным сквером, который наконец возвращается в собственность города. Возможно, уже весной сквер начнет преображаться.