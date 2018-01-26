З’явилося відео «звільнення заручників» у Кропивницькому

Поліцейські провели тактико-спеціальні навчання з затриманням озброєних злочинців та визволенням заручників у Кропивницькому вчора, 25 січня.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної в області.

Керівник Нацполіції в області Сергій Кондрашенко виклав у Facebook відео спецоперації.

Перевірена життям істина: якщо хочеш бути серед кращих – тренуй себе і вдосконалюйся! За цим принципом сьогодні поліцейські області провели масштабні тактико-спеціальні навчання. За умовним сценарієм було створено умови, максимально наближені до реальних. Спочатку надійшло повідомлення про скоєння особливо тяжкого злочину, втечу злочинців, їх засідку в одній із будівель міста, захоплення заручників. Зібраний по тривозі особовий склад обласного главку, Кропивницького відділу та Кіровоградського районного відділення із залученням патрульної поліції області та поліції охорони, не лишив умовному злочинцю жодних шансів. По черзі, було введено в дію три спеціальних оперативних плани: «Сирена», «Заручник» «Грім». Правоохоронці вислідили «злочинців», відрізали їм шляхи до відступу, оточили будівлю. За лічені хвилини операцію зі знешкодження нападників та визволення заручника провели бійці КОРДу. По завершенню спецоперації, як і належить, робитимемо висновки. Та, без сумніву, злагоджена робота підрозділів і служб є запорукою успішного виконання поставлених перед нами завдань. Саме так працюватимемо і надалі. Опубліковано Сергієм Кондрашенком 25 січня 2018 р.

Нагадаємо, жителі мікрорайону Бєляєва у Кропивницькому стали свідками того, як озброєні поліцейські оточили територію неподалік житлових будинків вранці 25 січня. Як зазначили свідки, навіть маршрутки об’їжджали мікрорайон. Серед жителів Бєляєва ширилися чутки про спецоперацію з затримання злочинців.

У секторі комунікації ГУ Національної поліції в області заявили «УЦ», що жодної небезпеки для мешканців «спальника» не було і немає: «Це проходили тактико-спеціальні навчання зі звільнення заручників».