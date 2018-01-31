На Кіровоградщині керівників поліції підозрюють у «кришуванні» наркоторговців (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою та підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції викрили працівників керівної ланки поліції одного з міських відділів поліції Кіровоградської області на «кришуванні» збуту наркотиків.

Про це «УЦ» повідомили у прес-групі УСБУ в області.

Правоохоронці встановили, що підполковник та майор поліції, погрожуючи кримінальним переслідуванням, примусили місцевого мешканця перепродавати амфетамін та метамфетамін. Зловмисники гарантували чоловікові роботу під їхнім «дахом» за щомісячну винагороду у десять тисяч гривень. Оперативники спецслужби задокументували три факти отримання грошей посадовцями.

Співробітники СБ України затримали обох поліцейських в громадському місці після отримання чергової «данини».

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили в одного з фігурантів справи речовини схожі на наркотичні, які направили на експертизу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

За даними «УЦ», мова йде про Олександрію. Правоохоронці затримали начальника кримінальної поліції та сектору превентивної діяльності міськвідділу.