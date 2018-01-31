Помер перший космонавт незалежної України

31 січня у віці 67 років помер перший космонавт України Леонід Каденюк.
Про це «Радіо Свобода» повідомили його друзі.
За попередніми даними, Каденюк помер раптово під час пробіжки у районі Царське село в Києві.
Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці на Буковині в родині вчителів. У 1995 році потрапив до групи космонавтів Національного космічного агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському космічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст з корисного навантаження.
З 19 листопада до 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив космічний політ на американському шатлі «Колумбія». Під час польоту виконував біологічні досліди, що були пов’язані з рослинами.
Каденюк – автор п’яти наукових праць, торік видав книгу під назвою «Місія – Космос».
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