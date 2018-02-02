У Кропивницькому пропонують перейменувати вулицю Волкова

На сайті електронних петицій до влади Кропивницького з’явилася пропозиція перейменувати вулицю Волкова на вулицю Леоніда Каденюка.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

«Постать космонавта Волкова ніяким чином не повязана з містом Кропивницький, а є наслідком радянського постколоніального минулого. Натомість доцільно вшанувати пам’ять про першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка в назві вулиці. Особливо це стає актуальним саме в цей складний час і стане гарним прикладом для національно-патріотичного виховання молоді України», – стверджує автор петиції Сергій Головко.

Нагадаємо, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня у віці 67 років.

Владислав Волков – радянський космонавт, який загинув 1971 року на космічному кораблі «Союз-11».