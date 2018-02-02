У Кропивницькому пропонують перейменувати вулицю Волкова

09:28
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Владислав Волков

На сайті електронних петицій до влади Кропивницького з’явилася пропозиція перейменувати вулицю Волкова на вулицю Леоніда Каденюка.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

«Постать космонавта Волкова ніяким чином не повязана з містом Кропивницький, а є наслідком радянського постколоніального минулого. Натомість доцільно вшанувати пам’ять про першого астронавта незалежної України Леоніда Каденюка в назві вулиці. Особливо це стає актуальним саме в цей складний час і стане гарним прикладом для національно-патріотичного виховання молоді України», – стверджує автор петиції Сергій Головко.

Нагадаємо, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк помер 31 січня у віці 67 років.

Владислав Волков – радянський космонавт, який загинув 1971 року на космічному кораблі «Союз-11».

  • iosif

    Падлюка. (Головко)
    Каденюк получил основные знания , что бы стать космонавтом, в СССР и те знания которые он получил накапливались потом и кровью и зачастую жизнями как тех. работников так и космонавтов. И одним из тех кто отдал свою жизнь для получения этих знаний был и космонавт Волков в честь которого названа улица. А теперь какой то ублюдок Головко предлагает переименовать улицу Волкова в улицу Каденюка. Я лично ничего не имею против что бы какой то улице присвоить имя Каденюка, но с улицей Волкова это перебор.
    ПС . Во времена Союза в Кировограде имена Волкова, Пацаева получили новые улицы, а в нонешней Украине построить что то путнее не в состоянии зато хорошо научились переименовывать.
    Переименовывать не строить.

  • Сергей

    А вот этот Головко, он кто по жизни? Ну, придурок, это понятно. А официальный статус?

    • iosif

      Официальный статус? Падлюка.

  • iosif

    я так понял что (227-2=225 ) остальные 225 просмотревших всеобщий одобрямс и бурхлыви оплэскы Головку?
    Верной дорогой идете товарищи!
    Скоро скыглыть будытэ.