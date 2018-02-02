У Кропивницькому впіймали лисицю й витягли собаку з колодязя (ФОТО)

1-2 лютого рятувальники Кропивницького двічі надавали допомогу тваринам.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

О 12:40 1 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гаспаряна в кущах помітили лисицю. Рятувальники, викликавши представників міської ветеринарної служби, прибули на місце події та виявили лисицю, яка на той момент перебувала під автомобілем. Тварину передали ветеринарній службі.

О 9:10 2 лютого рятувальники виїхали за викликом небайдужих громадян, які повідомили про те, що в каналізаційному колодязі на вулиці Глінки знаходиться собака, який не може вибратись самостійно. Собаку витягли, при цьому тварина не зазнала ушкоджень.