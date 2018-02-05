Мерія Кропивницького привітала сторічного ювіляра (ФОТО)

Кропивничанин Микола Тарасович Черненко відзначив 3 лютого свій 100-літній ювілей.

Привітати іменинника, який мешкає у будинку своєї онуки, цього дня зібралася вся велика родина ювіляра, передає прес-служба міськради.

Слова вітання від міського голови Андрія Райковича Миколі Тарасовичу передали заступник мера Наталія Дзюба та начальник управління соціальної підтримки населення міської ради Юлія Вовк. Вони побажали ювіляру ще довгих років життя і вручили матеріальну допомогу від міської влади та традиційний подарунок – теплу ковдру.

Микола Тарасович Черненко – учасник бойових дій, військовий пенсіонер. Народився у селі Катеринівка Кіровоградського району в родині селян. Закінчив сім класів школи та продовжив навчання у Кіровоградському будівельному технікумі, а згодом – у Ленінградському і Одеському артилерійських училищах. Під час Другої світової війни воював на території України та Карелії. Після війни продовжив військову службу до виходу на пенсію.