Поліція Кіровоградщини розкрила за вихідні два вбивства (ФОТО)

3 – 4 лютого співробітники поліції області розкрили два вбивства.

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ Національної поліції в області Сергій Кондрашенко, передає кореспондент «УЦ».

«Одне з них сталося в селищі міського типу Олександрівка в неділю, інший факт мав місце днями раніше в Кропивницькому, пізнього вечора п’ятниці. В обох випадках підозрювані особи перебували у нетверезому стані», – написав Кондрашенко.

50-річний раніше судимий чоловік, який у Кропивницькому наніс смертельне поранення 25-річному потерпілому, зробив це через особистий конфлікт, що виник через малознайому жінку.

В іншій історії до з’ясування стосунків із сокирою в руках у Олександрівці вдався 64-річний чоловік, який до того роками спілкувався з «опонентом» та не мав із ним особливих протиріч.

Нині у кримінальних провадженнях зібрано речові докази, зловмисників затримали в порядку статті 208 КПК та оголосили підозру в скоєнні вбивства.

За ці дії обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до 15 років.